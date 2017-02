Glendale (USA)/Praha - Hodně poctivě vyčekanou premiéru na scéně slavné NHL prožil mladý český gólman Marek Langhamer. V dresu Arizony byl během uplynulé sezony nejlepší klubové soutěže světa sedmkrát na střídačce, aby kryl záda kolegům v brankovišti, ale opravdového debutu se dočkal až v noci na pondělí proti Anaheimu.

Langhamer chytal v tomto ročníku AHL za Tucson Roadrunners a v ECHL v barvách týmu Rapid City Rush, ale neztrácel víru, že po více než čtyřech letech v zámoří nadejde jeho chvíle. "Pořád jsem věřil, že jednou opravdu přijde ten můj den D. Jsem druhým rokem v seniorském hokeji, minulý ročník byla spousta stěhování, ale když jsem si minulý rok přičuchnul tak blízko k NHL, věřil jsem, že jednou dostanu šanci," řekl Langhamer v rozhovoru s ČTK.

Nervózní, když se zranila týmová jednička Mike Smith a kouč Dave Tippett na něj ukázal, nebyl. "Ani jsem neměl moc času nad tím přemýšlet. Trenér mi řekl, že jdu na led, tak jsem vzal helmu a šel na to, což bylo možná dobře, že to proběhlo takhle rychle," pousmál se dvaadvacetiletý rodák z Moravské Třebové.

Během zhruba 15 minut v akci si připsal sedm úspěšných zásahů. Inkasoval až při power play Ducks, ale necelé dvě vteřiny před vypršením základní doby uhájil výhru 3:2, když fantastickým zákrokem vychytal Samiho Vatanena, jenž zakončoval do odkryté branky. Stal se díky tomu hvězdou internetu. "Bylo to hodně těsné; kdyby to ten hráč dal nahoru, tak bych měl asi smůlu, ale vyšlo mi to takhle a naštěstí z toho byla výhra."

Langhamerovi bude premiéru připomínat puk ze zápasu. "Dělají to tak pro jakéhokoliv hráče po jeho premiéře, ať jde o hráče z pole, nebo brankáře. Dostane puk ze zápasu a pěkný rámeček s fotkami. Určitě ale ze všeho nejvíce to bude navždy v mé hlavě," ujistil Langhamer.

Při návratu do šatny si mohl vychutnat uznání od spoluhráčů. "Byla to velká euforie. Dělal jsem rozhovor, takže jsem přišel do kabiny jako poslední. Spoluhráči byli šťastní za mě. Asi nikdo nečekal, že se mi zrovna tohle povede v těch mých prvních minutách. V NHL je sice samozřejmě konkurence, ale hráči už to berou jinak. Už v ní jsou a snaží se v soutěži udržet. Už to není jako v AHL, kde si to hráči navzájem zrovna moc nepřejí, není to tu taková divočina," porovnával Langhamer.

Kabina Kojotů ho celkově přijala skvěle. Ocenil i chování týmových hvězd. "Snaží se pomoci jeden druhému, o to jednodušší je to pak pro mě v mých 22 letech. Třeba kapitán Shane Doan je skvělý, choval se naprosto fantasticky a už minulou sezonu mi to udělal jednodušší, když jsem poprvé jel s mužstvem do Winnipegu," připomněl Langhamer.

V pohotovosti s ním byli i jeho blízcí. "Přítelkyně bohužel odjela 10. února, ale na dálku to všichni sledovali a bylo to i pro ně drama až do konce. Mluvil jsem pak s tátou. Byl za mě hrozně rád, jen říkal, že neví, zda se má smát, nebo brečet," přiblížil Langhamer.

Arizona zaostává hodně daleko za play off, propast 15 bodů Kojoti sotva zvládnou zlikvidovat během poslední čtvrtiny základní části. Pro Langhamera by se tak mohla otevřít možnost se ještě o něco více ukázat. "Uvidíme, co přijde. Zatím jsem tady, půjdu do toho den za dnem a budu připravený stejně tak, jak jsem byl připravený i pro jiné zápasy," prohlásil odhodlaně.