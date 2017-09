Liberec - Při tradičních oslavách Ještědu otestovali dnes novou adrenalinovou disciplínu. Spolu s pivními sudy vynesli rodiče v krosnách na vrchol 1012 metrů vysoké hory také pět dětí. Ne všem se to ale líbilo. Nejhlasitěji protestoval dvouletý Ondra. Nelíbilo se mu, že ho nese táta. Je to hrozný mamánek, poznamenala jeho matka Romana Prošková. I když sama v minulosti na Ještěd několikrát vystoupala s 15litrovým sudem piva, na výstup s 15kilogramovou ratolestí si dnes netroufla.

"Už se na to vůbec necítím, nemám na to. S Ondrou jsem to ale dala, když mu byli asi dva měsíce, to jsem ho měla v šátku. V šestinedělí ve mě byla ještě plná síla a nějaký ten adrenalin a ty hormony, takže jsem to s ním vyšla. Od té doby jsem to ale nešla," poznamenala mladá matka. Proto dnes na vrchol se vzpouzejícím se synkem na zádech vyrazil táta, který měl přeci jen víc síl. "Už nemám tu kondici, jako když jsem pravidelně sportovala," přiznala Prošková.

Netradiční soutěž ve výstupu na Ještěd se sudy piva se uskutečnila poprvé v roce 2003, a od té doby se koná každoročně s jedinou výjimkou. Při výstupu musí účastníci zdolat převýšení zhruba 400 metrů. V hlavní kategorii vynášejí muži plné padesátilitrové sudy, které váží zhruba 63 kilogramů. Nejrychleji se z mužů nahoru dostal v roce 2013 Zdeněk Pácha, potřeboval k tomu 37 minut. "Jeho rekord nebyl ani dnes překonán," řekl ČTK Pavel Schneider z Jizersko-ještědského horského spolku, který tradičně výstupy organizuje.

"Rekord ale padl v 30litrových sudech, Milan Marhan ho nahoru donesl v čase 33:43. Většinou chodil 50litrové sudy, letos se ale nějak necítil, tak šel třicítku," poznamenal Schneider. Účast v letošním závodě byla podle něj nejvyšší v historii hlavně díky nové kategorii. Celkem vyrazilo na vrchol 16 borců, z toho pět jich neslo děti, které byly lehčí než sudy. Dva muži s padesátilitrovými sudy cestu vzdali. "Přecenil jsem se, to bych nedal, ten sud váží skoro jako já," poznamenal Tomáš Kučera, který na Ještěd vyrazil se sudem poprvé. Po pár metrech pochopil, že do strmého kopce s takovou zátěží vyjít nedokáže.

Výstupy na Ještěd byly dnes jen jednou z celé řady akcí k oslavám, které připomínají 44. výročí otevření vysílače a horského hotelu na jeho vrcholu. Jedno z nejoriginálnějších architektonických děl v zemi slouží od roku 1973. Stavba je národní kulturní památkou a lidé ji v anketě zvolili českou stavbou 20. století. Na horu dnes pěšky i lanovkami vyrazily stovky lidí, aby využily možnosti prohlédnout si jindy nepřístupné prostory vysílače. Návštěvníkům se otevřely i renovované pokoje, bar a salonek hotelu nebo strojovna kabinkové lanovky.