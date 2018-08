Praha - Teprve po smrti excentrického amerického výtvarníka a průkopníka pop-artu Andyho Warhola se jeho velký fanoušek, fotograf Rudo Prekop dozvěděl o jeho slovenském původu, a tedy o tom, že jsou krajané. Warhol se 6. srpna před 90 lety narodil v Pittsburghu, jeho rodiče ale přišli z vesnice Miková na dnešním Slovensku. Slovenský fotograf Prekop ČTK řekl, že informace o tom, odkud americký podivín pochází, prosakovaly ze západu i do socialistického Československa. Definitivním startérem zájmu o něj ale byla až jeho smrt, řekl Prekop.

Andy Warhol přežil atentát, který na něj v roce 1968 spáchala Valerie Solanasová, 22. února 1987, ale zemřel na infarkt po operaci žlučníku. "To jsem zrovna byl na vojně po FAMU. Jeho dílo mě ale už dlouho oslovovalo a zajímalo," vzpomíná jeden ze skupiny Slováků, kteří v 80. letech na pražské filmové fakultě studovali. "Spíše to tak prosakovalo, že je tam odněkud z východu, také to jméno leccos naznačovalo, ale byly to spíše domněnky," připomíná pro někoho dnes těžko pochopitelnou výměnu informací mezi milovníky umění žijícími na obou stranách železné opony.

Teprve informace o tom, že celebrita ve stříbrné paruce zemřela, spustila intenzivní a cílený zájem Prekopa, ale také grafika Michala Cihláře a dalších Čechů a Slováků tehdy ve věku 20 až 30 let o jeho dílo a život. "Důležité bylo, že ani ne půl roku po jeho smrti sem přijel Warholův bratr John a jel se poprvé podívat do rodného kraje svých rodičů," připomíná. V Medzilaborcích z pozice viceprezidenta Nadace Andyho Warhola nabídl, že kdyby se povedlo v Československu zřídit muzeum, které by neslo jméno jeho bratra, pomohl by zapůjčit či darovat jeho díla. "To byla nabídka neuvěřitelná - na tehdejší dobu, ale i na jakoukoli dobu," říká.

Oficiálně to ale tehdy navzdory pomalému tání ve společnosti nešlo, pracovalo se na tom tedy "zdola". "Bylo nám jasné, že to nemůžeme nechat vyšumět do ztracena a spadli jsme do toho až po uši," vzpomíná. Přišel rok 1989 a revoluce, která otevřela mnohé možnosti a na podzim 1991 se první Warholovo muzeum na světě skutečně na Slovensku otevřelo. "Zároveň jsme začali po okolních vesnicích získávat materiály o jeho rodině, fotografie, vzpomínky příbuzných i známých a korespondenci a zjistili jsme, že to jsou takové cennosti a klenoty, že by to chtělo knihu," řekl. Příprava knihy Andy Warhol a Československo, pod níž je podepsán i Cihlář, ale trvala déle, skoro čtvrtstoletí, ale nakonec v roce 2011 vyšla.

Svůj archiv, který Prekop shromáždil, loni poskytl pražské galerii GOAP na Staroměstském náměstí. Ta kromě Warholových děl ukazuje i počátky, rodinné zázemí a původ hvězdné slávy potomka československých emigrantů. "Jsem rád, že to neskončilo v depozitech v zaprášených krabicích, že je to na očích. James Warhola, jeho synovec, který je jediným výtvarníkem z další generace, je z toho nadšen," říká Prekop.

"Vyhýbám se jakémukoli hodnocení, chci, aby si divák na výstavě i čtenář knihy udělal sám obrázek. Ale za sebe vím, že i když jeho dílo znám nazpaměť tam i zpátky, pokaždé tam znovu najdu něco, co mě dostane. Samotného mě to udivuje," říká o velkém vlivu, který potomek rusínských emigrantů a jedna z nejvlivnějších postav americké kultury měl nejen na něj, ale na mnoho lidí po celém světě.