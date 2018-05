Washington - Republikánský senátor John McCain ve své nové knize ostře kritizuje amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten podle senátora nehájí americké hodnoty, jelikož chválí tyrany, očerňuje tisk, ignoruje lidská práva a ponižuje uprchlíky. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

"Pochlebováním si ho spřátelíte, kritikou znepřátelíte," uvedl McCain, jehož komentáře týkající se zahraniční politiky jsou jedny z nejrespektovanějších mezi republikány navzdory tomu, že bojuje s rakovinou mozku.

"Je těžké odhadnout, co od prezidenta Trumpa čekat, co je póza, co je naopak legitimní," uvedl McCain v memoárech s názvem The Restless Wave (Neklidná vlna), které napsal společně se svým dlouholetým poradcem Markem Salterem.

Kniha má být publikována 22. května.