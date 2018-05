Gaza - Při dnešních, obnovených palestinských protestech na hranici Pásma Gazy izraelští vojáci zabili jednoho Palestince. Jde o dnešní první oběť po pondělních masových protestech, jež nepřežilo 58 Palestinců, včetně šesti nezletilých. Agentura AFP s odkazem na sdělení ministerstva zdravotnictví v Gaze napsala, že mezi pondělními oběťmi je i osmiměsíční holčička, která se nadýchala slzného plynu. Tuto informaci ale s odkazem na zdravotnické zdroje později zpochybnila agentura AP. Dalších více než 2770 Palestinců bylo zraněno, přičemž každý druhý utrpěl střelné poranění. Přinejmenším 130 lidí je v kritickém stavu.

AP s odkazem na nejmenovaný zdravotnický zdroj napsala, že osmiměsíční dítě mohlo zemřít na následky nemoci, nikoliv v důsledku vdechnutí slzného plynu. Podle zdroje holčička totiž trpěla vrozenou chorobou.

Dnes protest u hraničního plotu mezi palestinským Pásmem Gazy a Izraelem pokračoval, ale přišlo na něj mnohem méně lidí než v pondělí. Dnešní obětí je jednapadesátiletý Násir Gharáb, jehož střela zasáhla v centrální části hranice.

Dnes si Palestinci připomínají nakbu (katastrofu), což je termín, kterým označují události po vzniku Izraele, kdy během první arabsko-izraelské války v roce 1948 z nového státu uprchly nebo byly vyhnány statisíce Palestinců.

Pondělí bylo dnem s největším počtem obětí od války mezi radikálním palestinským hnutím Hamás a židovským státem v roce 2014. Palestinci v Gaze demonstrují od konce března za ukončení blokády enklávy a za možnost vrátit se na území, která byla dříve domovem jejich předků, ale které se teď nacházejí v Izraeli. Protesty se dosud většinou konaly v pátek.

Pondělní protesty byly uspořádány mimo jiné v souvislosti s otevřením amerického velvyslanectví v Jeruzalémě. Někteří palestinští demonstranti házeli kameny a zapalovali pneumatiky. Podle izraelské armády mezi nimi bylo několik radikálů, kteří se pokusili odpálit výbušninu, ale které zneškodnily izraelské bezpečnostní složky. Izraelští vojáci stříleli na Palestince, kteří se příliš přiblížili k hraničnímu plotu. Izraelská letadla před protesty rozhazovala letáky, které Palestince varovaly, aby k hranici nechodili.

Izrael se stal terčem mezinárodní kritiky za používání ostrých nábojů při střelbě na palestinské demonstranty. Premiér Benjamin Netanjahu kroky izraelské armády ale brání s tím, že Izrael musí chránit své hranice. Ze zneužívání protestů k vlastním účelům izraelská vláda viní radikální hnutí Hamás, které v Gaze vládne.

V Gaze se konaly první pohřby obětí protestů, přišly tisíce lidí

V Pásmu Gazy se dnes konaly první pohřby obětí pondělních protestů Palestinců u hranice s Izraelem. Podle agentury Reuters na smuteční pochody dorazily tisíce lidí. Mnozí drželi palestinské vlajky a volali po odvetě. Při pondělních střetech mezi Palestinci a izraelskými bezpečnostními silami v Pásmu Gazy přišlo o život téměř 60 Palestinců. Izrael se stal terčem mezinárodní kritiky za použití ostrých nábojů při zásahu vůči demonstrantům. Premiér Benjamin Netanjahu kroky izraelské armády ale brání s odůvodněním, že Izrael musí chránit své hranice.

"Duší a krví vás vykoupíme, mučedníci," znělo ze smutečního průvodu, který se konal ve městě Chán Júnis na jihu enklávy.

V Gaze přišlo na pohřeb osmiměsíční Laily, jejíž tělíčko bylo zabaleno do palestinské vlajky, několik set lidí. Děvčátko zemřelo poté, co se nadýchalo slzného plynu. Tuto příčinu smrti ale s odkazem na zdravotnické zdroje odpoledne zpochybnila agentura AP. Uvedla, že dítě mohlo zemřít na následky nemoci, nikoliv v důsledku nadýchání slzného plynu. Podle nejmenovaného zdravotníka holčička totiž trpěla vrozenou chorobou.

"Nechte ji u mě, je příliš brzo na to, aby odešla," vzlykala matka holčičky, s bezvládným tělíčkem přitisknutým k hrudi.

Babička dívky dříve v nemocnici uvedla, že dítě bylo vystaveno izraelskému slznému plynu, když bylo s rodinou ve stanovišti demonstrantů u hranice východně od Gazy. Poté, co se rodina vrátila domů, dítě přestalo brečet. Babička ho vzala k lékaři a ten konstatoval smrt.

Většina z demonstrujících Palestinců se v pondělí soustředila v okolí stanů, ale skupinky mladíků se přiblížily k plotu s cílem zapálit pneumatiky a házet po vojácích kameny. Izraelské bezpečnostní složky na demonstranty střílely ostré náboje.

Šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás dnes na palestinských územích vyhlásil generální stávku a tři dny smutku.

USA zablokovaly výzvu k nezávislému vyšetření násilí v Pásmu Gazy

Spojené státy zablokovaly přijetí prohlášení Rady bezpečnosti OSN, které vyzývalo k nezávislému vyšetření pondělního násilí na hranicích Pásma Gazy. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom dnes informovaly agentury AFP a DPA

Mezi členy Rady bezpečnosti OSN koloval v pondělí návrh společného prohlášení k násilí na hranici Izraele a Pásma Gazy, ve kterém byla obsažena i výzva k "nezávislému a transparentnímu" vyšetření střetů. Podle diplomatických zdrojů agentur AFP a DPA ale přijetí tohoto prohlášení zablokovaly Spojené státy.

Rada bezpečnosti OSN by se dnes měla na žádost Kuvajtu mimořádně sejít kvůli situaci, která nastala v souvislosti s pondělním přesunutím velvyslanectví Spojených států z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vyslechnout by si RB měla mimo jiné koordinátora OSN pro izraelsko-palestinský mírový proces Nikolaje Mladenova.

Bílý dům v pondělí uvedl, že zodpovědnost za smrt více než pěti desítek lidí nese hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne. Podle mluvčího Raje Shaha proto není nutné vyzývat Izrael ke zdrženlivosti.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Izraelská vláda ale považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavního město židovského státu.