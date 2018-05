Washington - V New Yorku začalo ve středu večer (dnes nad ránem SELČ) jednání ministra zahraničí USA Mikea Pompea se severokorejským emisarem Kim Jong-čcholem o přípravě setkání prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Oznámila to agentura AFP a televize CNN. Bývalý šéf severokorejské tajné služby přicestoval do USA ve středu z Pekingu.

Jednání podle AFP probíhá v budově nedaleko newyorského sídla OSN. Trumpova mluvčí Sarah Sandersová ve středu na tiskové konferenci ve Washingtonu řekla, že Bílý dům stále počítá s tím, že summit se uskuteční 12. června, jak bylo plánováno. Jeho dějištěm má být Singapur.

Podle Bílého domu přípravy k summitu probíhají zdárně. O schůzce jednají zástupci USA a KLDR i v Pchanmundžomu v demilitarizovaném pásmu mezi Jižní Koreou a KLDR a rovněž v Singapuru. Sám Pompeo se v Pchjongjangu s Kim Jong-čcholem už dvakrát sešel.

O průběhu newyorské schůzky zatím nejsou žádné informace. Pompeo a Kim Jong-čchol besedovali podle agentury AP u středeční večeře, oba politici mají rozhovorům věnovat i celý dnešní den. USA trvají na tom, že výsledkem summitu musí být dohoda o úplné a ověřitelné denuklearizaci Korejského poloostrova.