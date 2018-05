Washington - Americký ministr zahraničí Mike Pompeo a severokorejský vyslanec Kim Jong-čchol v New Yorku obnovili jednání o přípravě setkání prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Informovaly o tom tiskové agentury. Bývalý šéf severokorejské tajné služby přicestoval do USA ve středu z Pekingu a s Pompeem jednal už během středeční večeře, která trvala asi 90 minut.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že rozhovory se Severní Koreou v New Yorku jsou velmi pozitivní. Dodal, že by v pátek měla severokorejská delegace přijet do Washingtonu, aby mu předala dopis od vůdce KLDR Kim Čong-una. "Těším se na to, co v tom dopise je," řekl Trump. Na dotaz, zda už chystaný summit nabírá obrysy, odpověděl: "Myslím, že ta setkání byla velmi pozitivní."

Podle AFP se jedná v budově nedaleko newyorského sídla OSN. Trumpova mluvčí Sarah Sandersová ve středu na tiskové konferenci ve Washingtonu řekla, že Bílý dům stále počítá s tím, že summit se uskuteční 12. června, jak bylo plánováno. Jeho dějištěm má být Singapur.

Podle Bílého domu přípravy summitu pokračují zdárně. O schůzce jednají zástupci USA a KLDR i v Pchanmundžomu v demilitarizovaném pásmu mezi Jižní Koreou a KLDR a rovněž v Singapuru. Sám Pompeo se v Pchjongjangu s Kim Jong-čcholem sešel už dvakrát.

Dnes mají oba politici jednat celý den, v jehož závěru by měl Pompeo z New Yorku odjet. USA trvají na tom, že výsledkem summitu musí být dohoda o úplném a ověřitelném jaderném odzbrojení Korejského poloostrova.

Nejmenovaný představitel amerického ministerstva zahraničí na neformálním briefingu, který se konal v době večeře Pompea a Kima, novinářům podle Reuters řekl, že Severní Korea musí v reakci na americké požadavky jasně ukázat, co je ochotná učinit. Připomněl také, že Trump může svou účast na summitu kdykoli přehodnotit. Zatím Bílý dům s vrcholným jednáním počítá.

Zmíněný činitel ministerstva zahraničí také zdůraznil, že pokud summit nepovede k uspokojivému výsledku, Spojené státy vystupňují tlak na KLDR. "I pak ale budeme připraveni na den, kdy doufejme také oni budou připraveni," dodal.