Praha - V tlaku na snížení cen mobilních operátorů by podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) měla mimo jiné pomoct novela zákona, jejíž návrh má vládě předložit ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). O regulaci operátorů bude Sobotka příští úterý jednat s šéfem Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromírem Novákem a předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petrem Rafajem.

"Chci slyšet, jestli nepotřebují nějaké nové kompetence, aby mohli více zasahovat ve prospěch spotřebitelů a ve prospěch vytvoření konkurenčního prostředí. Také mne budou zajímat jejich konkrétní plány v této oblasti tak, abychom pokračovali v tlaku na snížení cen za mobilní data a abychom nastavili u nás podobně příznivé prostředí pro spotřebitele, jako je v další zemích unie," řekl dnes Sobotka novinářům.

Doplnil, že chce, aby ministr Mládek předložil příslušnou změnu zákona, která by měla znamenat posílení pravomoci spotřebitelů. Ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že chce, aby se cenou mobilních datových služeb zabývala koaliční rada. Mládka kritizoval za zpoždění.

Mládek dnes novinářům řekl, že v nejbližší době předloží vládě novelu, která bude řešit postavení zákazníků při změně smluv a některé věci spojené s přechodem na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2. "Na straně druhé neponesu žádnou novelu, která se týká mobilních dat a situace na trhu mobilních operátorů," uvedl ministr.

Jde podle něj totiž o zcela jinou záležitost. "Do toho já nesmím dokonce ani zasahovat. Od toho tady máme regulátory ČTÚ a antimonopolní úřad. Ti by se měli postarat o to, že jestliže trh dobře nefunguje při počtu subjektů tři, tak aby prostě udělali něco pro to, aby to fungovalo. To není úkolem ministerstva průmyslu a obchodu," dodal.

Podle ČTÚ by ke snížení velkoobchodních cen dat mohly operátory přinutit vyšší sankce. Zatímco v současnosti jsou ve výši řádově jednotek milionů korun, v budoucnu by se mohly počítat z ročního obratu firem. "Po vzoru ÚOHS by bylo vhodné, kdyby sazba pokut lépe zohledňovala závažnost provinění promítnutou k velikosti daného podnikatelského subjektu, tedy kdyby bylo možné například pokuty odvozovat od ročního obratu operátora," uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina s tím, že výši pokut se bude věnovat až další novela připravená v gesci MPO.

ČTÚ v minulosti vícekrát vyzýval operátory, aby snížili velkoobchodní ceny datových služeb v síti LTE. Firmám O2 a Vodafone pohrozil odebráním licencí.

ČTÚ vyzval firmy ke snížení ceny za přenášená data pro virtuální operátory poprvé loni v únoru. Na výzvu podle regulátora tehdy zareagoval pouze T-Mobile. O2 a Vodafone pak ve správním řízení dostaly pokutu v maximální výši, tedy dva miliony korun. Před více než týdnem pak úřad opakovaně vyzval O2 a Vodafone ke snížení velkoobchodních cen, dal jim na to jeden měsíc času.

"Velkoobchodní cena dat vychází z tržní ceny pro koncové zákazníky, nikoli naopak. Je zajímavé, že podle posledního výpočtu ČTÚ cena dat pro spotřebitele klesla v průběhu loňského roku na třetinu z 0,41 Kč za MB na 0,15 Kč za MB," podotkla mluvčí O2 Lucie Pecháčková. Podle ní v minulosti úřad postupoval v rozporu se zákonem a teprve nyní svou chybu napravil. "Nařízení tak bez výhrad budeme respektovat. Velkoobchodní cenu upravíme ve stanovené lhůtě," dodala.

Podle podmínek aukce kmitočtů pro sítě LTE musí být velkoobchodní cena nastavena tak, aby umožnila ziskové podnikání virtuálním operátorům. V současné době by se tak cena měla dostat na úroveň 0,10 až 0,15 Kč za jeden MB dat u mobilních služeb a zhruba 0,01 Kč za 1 MB dat u služeb fixního LTE.

Operátoři za kmitočty pro LTE v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz zaplatili na začátku roku 2014 zhruba 8,5 miliardy korun. Další kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz vydražili loni za 2,6 miliardy Kč.