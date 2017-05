Ústí nad Labem - Lidský řetěz pomohl přestěhovat několik desítek kilogramů časopisů ze staré budovy Severočeské vědecké knihovny v centru Ústí nad Labem do náhradních prostor. Ruku k dílu přidali vedle zaměstnanců a lidí z krajského úřadu desítky školáků. Řetěz dlouhý 333 metrů končil u objektu v Bratislavské ulici, kde se 1. června otevře půjčovna novin a časopisů.

Někdejší vila známé podnikatelské rodiny Wolfrumů je v havarijním stavu. Ústecký kraj, který je zřizovatelem knihovny, se proto rozhodl pro rozsáhlou rekonstrukci zhruba za 50 milionů korun. Objekt se zavře na konci června a znovu se do něj čtenáři podívají za dva roky.

Před starou budovou se dnes po desáté hodině postupně srovnávali žáci, studenti, zaměstnanci a čtenáři. Někteří měli to štěstí, že na ně vyšlo místo ve stínu. "Lepší než být ve škole, to určitě," poznamenala Radka Novotná z předlické základní školy. Co přesně jí pod rukama probíhá, prý zaznamenat nestihne. "Je to fofr a docela těžký, takže se musí dávat pozor," řekla.

Do řetězu se postavilo bezmála 300 lidí. Mezi ulicemi přenášeli zaměstnanci svázané časopisy v přepravkách. Nad plynulostí procesu dohlíželi strážníci. Někteří žáci se vybavili občerstvením, jiným stačil mobilní telefon pro zaznamenání akce. "Oddělení ze staré budovy stěhujeme už dva měsíce. Dnes chceme hlavně ukázat, že pro čtenáře se služby neomezí. Naopak oddělení časopisů v náhradních prostorách po bývalé VZP bude od června otevřeno denně, a to i během prázdnin, od 09:00 do 18:00, " uvedla ředitelka Jana Linhartová. Oddělení je v přízemí, lépe dostupné třeba starším lidem. "Pokud se studovna v Bratislavské osvědčí, zachováme ji tam," doplnila ředitelka.

Oddělení regionální literatury a literárně-vědecké se pouze přesunou přes chodbu do nové přístavby z roku 1989, kde je nyní vědecká půjčovna a studovna. Přístavba bude zavřena celý červenec. "Budou se odpojovat sítě, voda, které jsou v obou částech propojeny, proto bude měsíc zavřeno," uvedla vedoucí vědecké knihovny Ludmila Makovská.

Severočeská vědecká knihovna využívá jeden z někdejších nejvýstavnějších domů v centru města od roku 1948. "Ve staré budově je nevyhovující sociální zařízení, chybí bezbariérový přístup, je potřeba objekt izolovat zespoda, špatná je střecha," řekla Linhartová. "Není to sice památkově chráněná budova, ale chceme zachovat její ráz, aby se lidé vraceli do prostor, na které byli zvyklí," dodala. Vznikne v ní literární kavárna, bezbariérový přístup a hlavní sál bude sloužit k reprezentativním účelům.

Živý řetěz využila při stěhování v roce 2010 také knihovna v Lounech. Pomocí lidí se přeneslo na 80.000 svazků po půlkilometrové trase, do akce se tehdy zapojilo na 1200 dobrovolníků.