Varšava/Washington - Polský Senát dnes v noci schválil návrh zákona, který trestá připisování jakékoli odpovědnosti za holokaust Polákům. Polsko si za normu, která čeká již jen na podpis prezidenta Andrzeje Dudy, vysloužilo kritiku Izraele i USA.

Polská konzervativní vláda vysvětluje prosazení zákona snahou, aby Poláci ani polský stát již nebyli obviňováni z nacistických zločinů. "Musíme dát světu jasný signál, že nedovolíme, aby bylo Polsko nadále uráženo," prohlásil podle listu Gazeta Wyborcza před hlasováním v Senátu náměstek ministra spravedlnosti Patryk Jaki, který byl iniciátorem textu.

Návrh vyvolal diplomatickou roztržku mezi Izraelem a varšavskou vládou. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu jej srovnal se snahou o změnu historie a někteří tamní politici hovořili až o statisících Židů, za jejichž smrt nesou vinu Poláci.

Podle Jakiho se izraelské námitky nezakládají na faktech, nýbrž jsou jen součástí vnitropolitického boje o voliče v Izraeli. Polský zákon podle něho vychází z obdobného izraelského právního předpisu, který trestá popírání holokaustu.

Washington vyzval polské politiky v přehodnocení textu proto, že by zákon "mohl ohrozit svobodu projevu a akademické rozpravy". "Všichni musíme dbát na to, abychom nebránili diskusi o holocaustu," uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Pokud by byl návrh schválen, obává se úřad dopadu na vztahy Varšavy se Spojenými státy a Izraelem. Polská euroskeptická vláda se přitom orientuje na USA jako na zásadního spojence.

Podle textu schváleného beze změn oběma komorami polského parlamentu může soud za používání termínů jako "polské tábory smrti" udělit až tříletý trest vězení. Podnětem k navržení zákona bylo dlouhodobé používání geografického označení "polský" například v souvislosti s vyhlazovacím táborem v Osvětimi, což řadu let vyvolávalo popuzené reakce části polské společnosti i politiků. Mimo jiné bývalý americký prezident Barack Obama se svého času omluvil za to, že omylem hovořil o "polských táborech smrti". Tuto formulaci ke zděšení Poláků použil při návštěvě Varšavy v květnu 2012.

Pro návrh, který Senát schválil pět dní po dolní komoře Sejmu, hlasovalo podle agentury PAP 57 senátorů, 23 bylo proti a dva se hlasování zdrželi. Opozice navrhovala, aby bylo z návrhu vypuštěno trestání jakéhokoli spojování Poláků s holokaustem a trestáno bylo pouze používání konkrétních výrazů s geografickým přívlastkem "polský". V současné podobě podle opozičních senátorů může zákon vést k postihování polských historiků zabývajících se holokaustem.

Na území Polska bylo za války zavražděno okolo dvou milionů Židů. Někteří historici připisují vinu za smrt části z nich Polákům. Podle amerického historika polského původu Jana Tomasze Grosse, který se kvůli svým tvrzením dostal v rodné zemi do právních sporů se současnou vládou, jsou Poláci odpovědni za smrt nejméně 100.000 Židů.

Podle polských médií není zcela jasné, jak se k zákonu postaví Duda. Prezident v souvislosti s vyhrocenou debatou ve středu vyzval k uklidnění "emocí a hněvu", své stanovisko ke schválenému textu však nesdělil.