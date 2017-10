Varšava - Polsko by se mohlo stát první zemí Evropské unie, která zruší střídání letního a zimního času. Návrh na změnu zákona o střídání času prošel v polském parlamentu prvním čtením, napsal list The Daily Telegraph.

Podle deníku znesvářená polská politická scéna ukázala při schvalování návrhu nebývalou jednotu. Nyní směřuje návrh do druhého čtení a jeho stoupenci věří v úspěch.

Záměrem posouvání hodin o hodinu napřed či dozadu je využít co nejlépe sezonního světla. Kritici střídání času ale tvrdí, že tyto změny způsobují mnoha lidem zdravotní problémy. Občané EU v minulých letech předložili řadu petic za zrušení letního a zimního času.

"Střídání času může způsobit nerovnováhu biologických hodin, což vede k prudkým změnám nálady, spánkovým poruchám a zvýšenému riziku srdečních infarktů a dopravních nehod," řekl Bronislaw Karasek z Polské lidové strany, která návrh předložila.

Stoupenci zachování současného stavu, tedy posunu času vždy na jaře a na podzim, zdůrazňují, že změna by v Polsku způsobila obrovské problémy. Především by musely být upraveny počítačové systémy.

"Zasáhlo by to každého člověka a každou instituci... počínaje hodinkami přes chytré telefony a počítače po složité systémy, které kontrolují například ropovody. Seznam věcí, které by se musely změnit, je nekonečný," řekl Wieslaw Paluszynski, který působí jako viceprezident polské komory informačních technologií a telekomunikací.

Zrušení posunů času by rovněž znamenalo, že by Polsko už nebylo sladěno se svými sousedy z EU, včetně Německa, které je největším obchodním partnerem země.