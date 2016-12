Brusel - Evropská komise posílá Polsku nová doporučení týkající se právního státu v zemi, Varšava dostala dva měsíce na to, aby zareagovala. Novinářům to po dnešním jednání unijní exekutivy řekl první místopředseda komise Frans Timmermans. Komise podle něj v Polsku vidí systémový problém.

Komise dnes posuzovala vývoj, který v Polsku nastal od předcházejících doporučení, vydaných 27. července. Timmermans dnes v souvislosti s děním kolem polského ústavního soudu zdůrazňoval hlavně otázku nezávislosti soudního systému.

Polská vláda nabídla opozici jednání k řešení politické krize

Varšava -

Polská vláda nabízí opozici vstřícné kroky, které by měly vést k ukončení současné politické krize. Prohlásil to dnes předseda vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, který zároveň své politické konkurenty varoval, že i poslanci podléhají trestnímu právu. Představitelé opozice označili prohlášení za agresivní. PiS by podle nich místo nabízených kroků měla ustoupit od porušování demokratických principů.

"Chtěli bychom, aby šéf opozice... měl jisté pravomoci, dokonce bychom mohli mluvit o jistých privilegiích. Aby opozice měla rovněž jisté pravomoci v Sejmu, a to z toho důvodu, aby mohly být v klidu prezentovány prvky pozitivní kritiky či vyřčeny jiné názory," prohlásil podle televize TVN24 Kaczyński na dnešní tiskové konferenci. PiS se podle něho inspirovala v jiných evropských zemích, například v Británii, a navrhuje, aby jednání parlamentu určitý počet dní řídila opozice.

Situace v Polsku je napjatá od minulého pátku, kdy skupina opozičních poslanců zablokovala jednací sál dolní komory parlamentu poté, co chtěla vláda omezit práci novinářů ve sněmovně. Polský prezident Andrzej Duda v pondělí večer po schůzkách s předáky vládní strany Právo a spravedlnost oznámil, že PiS se zřekla návrhů na omezení práce novinářů v parlamentu, což by podle něho rovněž mělo přispět k zažehnání krize.

Kaczyński, považovaný za nejmocnějšího politika v zemi, dnes kromě nabídky opozici rovněž pohrozil, že za některé činy mohou její poslanci nést trestní odpovědnost. Zmínil se například o "blokádách, omezování svobody obyvatel či znemožňování normálního pohybu", přičemž patrně narážel na blokádu parlamentu a demonstrace, které za účasti některých politiků probíhají před budovou zákonodárného sboru již od pátku. V úterý policie demonstranty od budovy parlamentu vyhnala.

Bývalá premiérka Ewa Kopaczová z nejsilnější opoziční strany Občanská platforma (PO) označila vystoupení za další ukázku "pýchy a arogance" PiS. "Už jsem viděla některé jejich sliby. V době volební kampaně mluvili o demokratických principech. Myslím, že si spletli dvě slova začínající na 'd', demokracii a diktaturu," řekla Kopaczová novinářům na dotaz o příslibu spolupráce.

Média nakloněná opozici zdůrazňují okolnosti dnešní tiskové konference, na níž Kaczyński zaujímal nejdůležitější místo a promluvil jako první, ačkoli se jí účastnila i premiérka Beata Szydlová a předsedové obou komor parlamentu. Došlo při ní navíc pouze na slova politiků, novinářům nebyly povoleny dotazy.

Podle šéfa PO Grzegorze Schetyny by místo nabídek na neurčitou spolupráci měla vláda řešit krizi vzniklou pátečním hlasováním o rozpočtu, které proběhlo mimo jednací sál bez přítomnosti opozice. Maršálek Sejmu Marek Kuchciński dnes prohlásil, že rozpočet byl schválen podle pravidel a požadované nové hlasování nebude.

Šéf strany Moderní Ryszard Petru uvedl, že by místo dnešní nabídky očekával výzvu k přímému jednání s vedením PiS, k němuž zatím nedošlo. Poslanci další opoziční strany Kukiz 15 kritizovali navrhované vytvoření postu "šéfa opozice", který by měl mít zmíněné rozšířené pravomoci. Podle některých komentátorů se tím PiS snaží vnést rozkol do opozice tvořené čtyřmi různorodými parlamentními stranami.