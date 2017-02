Ostrava - České tenistky už v Ostravě zahájily přípravu na víkendový zápas 1. kola Fed Cupu proti Španělsku. Zatím jen polovina družstva kapitána Petra Pály dnes poprvé otestovala povrch ve vítkovické Ostravar Aréně, kde první tréninkové výměny absolvovaly Karolína Plíšková a Barbora Strýcová. Až v úterý dorazí Lucie Šafářová s Kateřinou Siniakovou, které se vracejí z turnajů v Asii.

Obhájkyně prvenství a pětinásobné vítězky Fed Cupu z posledních šesti let si nechaly položit v hale středně rychlý povrch, který by měl zvýraznit výhodu domácího výběru.

"Zvykáme si na to. Snažily jsme se, aby nám to vyhovovalo co nejvíce. Povrch je příjemný. Trošku to odskakuje a je to s těmi míči takové živější, ale myslím, že to je povrch, jak má být," řekla novinářům po dnešním úvodním tréninku Strýcová. "Už se zase těšíme, že si po delší době užijeme zápas doma. Ten týden před utkáním je vždy velice příjemný," uvedla sedmnáctá hráčka světa.

Pohodu v týmu umocňuje skutečnost, že se šestitisícová kapacita haly povedla vyprodat rekordně rychle. "Já mám ráda, když nám diváci fandí. Slyšela jsem, že už je vyprodáno, takže o to více se na to těšíme. Já osobně podporu z hlediště vnímám," řekla Strýcová.

Družstvo zahájí obhajobou bez zraněné Petry Kvitové, která se zotavuje z prosincového přepadení v jejím prostějovském bytě. "Jinak je ten náš tým v podstatě stejný. Jsme tu já, Lucka a Kája, které hrajeme Fed Cup hrozně dlouho. Je tu akorát jedna nová hráčka, Kateřina Siniaková. Je to fajn mít někoho nového v týmu a je dobře, že se tým začíná omlazovat," uvedla Strýcová.

I když Španělky dorazí bez zraněné Carly Suárezové, podle Strýcové vyžaduje tým se sedmou hráčkou světa Garbiňe Muguruzaovou obezřetný přístup. "Vyhrála grandslam a na dalším byla ve finále, což bude těžký oříšek. I Arruabarrenaová hraje nepříjemný tenis, takže se na to musíme připravit," řekla Strýcová.