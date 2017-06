Praha - Jak se projeví rozdělení rolí v čele ČSSD na volebních výsledcích, bude podle politologů, které oslovila ČTK, záviset na tom, zda se straně podaří krok vysvětlit. Neschopnost komunikovat přitom vidí za problémy, do kterých se sociální demokraté dostali, politolog Tomáš Lebeda. Podle jeho kolegy Petra Justa se vedle klesajících preferencí na situaci podepsal celý komplex problémů, mezi nimi i to, že se ČSSD dlouhodobě potýká s řadou vnitrostranických tlaků a rozporů. Nevyloučil ani vliv osobního života premiéra.

Podle Lebedy ČSSD ve středu, kdy oznámila, že premiér Bohuslav Sobotka odstoupil z nejvyšší stranické funkce a nebude ani volebním lídrem, dostatečně nezdůraznila, že za stranu nyní bude mluvit nová volební jednička, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Média pak podle něj přišla s označením triumvirát, který může voliče znejistit.

"Pochopil bych toto nastavení v případě, že máme tady volebního lídra a to je v tuto chvíli lídr strany. Pak tu máme dosluhujícího premiéra, který přijal politickou zodpovědnost a vzdal se vlastně této pozice, a pak tu máme statutárního místopředsedu, který se stará o organizaci prostě proto, že je to praktické. Pokud to skutečně takto pojme a za tu stranu bude hovořit zejména pan Zaorálek, tak to dává smysl," uvedl Lebeda. Pokud se ale role rozdvojí a strana bude mít mluvčí dva, tak to smysl nedává a voliči mohou být zmateni, doplnil. Že může fungovat rozdělení na stranického lídra a výkonného předsedu, ukázal na příkladu Velké Británie.

"Záleží na tom, jestli to ČSSD podá jako snahu rozšířit okruh lidí zodpovědných za řízení strany, což by uvolnilo ruce jednomu člověku, na kterého byl velký tlak a odpovědnost, jestli se jim podaří prodat to mediálně a marketingově," myslí si Just. Otázkou podle něj je, jakou bude mít pozici do konce volebního období Sobotka. "Nejsem si jistý, jestli jeho pozice ve vládě teď bude silná, když nebude mít za sebou funkci předsedy strany," uvedl. Připomněl, že vláda bude působit i po volbách a musí připravit rozpočet.

"Když se vymění trenér, nutně to neznamená, že je to špatný trenér. Ale prostě už nedává týmu žádné dostatečné impulzy. Jestli zrovna Zaorálek je tím správným novým, se teprve ukáže," použil sportovní terminologii Lebeda. Velkou roli přičítá umění strany změnu prodat, v politickém marketingu podle něj ČSSD hodně ztratila a je bezradná. Přípravu volební kampaně označil za extrémně neprofesionální, což je pro něj v porovnání s minulostí strany, kdy v roce 2006 jako první v Česku profesionalizovala kampaň, dost překvapivé.

Změna volebního manažera, jak k ní dnes ČSSD přistoupila, se Lebedovi jeví jako dobrý krok stejně jako odchod Sobotky z čela ČSSD i přesto, že do voleb zbývají čtyři měsíce. "Přeceňujeme to, že mají procesy být dlouhodobé, naopak v moderní době to může být výhodou. Všechno se dá zvládnout, ale musí se to zvládnout s jinými tvářemi, protože voliči mají politiku hodně personalizovanou. Proto si myslím, že výměna lídra byl dobrý krok," uvedl.

Just zmínil, že nové role převzali lidé, kteří se Sobotkou dlouhodobě spolupracují. Mnohem revolučnější změnu ve vedení by podle něj nemuseli voliči krátce před volbami přijmout. "Takže udělali maximum možného, co udělat mohli. Ale samozřejmě řada voličů to stále může vnímat jako nedostatečné řešení vzhledem k blízké provázanosti Zaorálka a Chovance se Sobotkou," uzavřel.