Londýn - Okolí Windsorského hradu, ve kterém se bude konat svatba britského prince Harryho a americké herečky Meghan Markleové, by měla policie zbavit bezdomovců, a vyřešit tak problém "agresivního žebrání". Vyzval k tomu předseda samosprávného obvodu, ve kterém středověké sídlo britských panovníků stojí, informoval dnes list The Evening Standard. Harry a Markleová se budou brát v hradní kapli svatého Jiří 19. května.

Komunální politik Simon Dudley policii hrabství Berkshire vyzval, aby problém bezdomovců v okolí Windsoru řešila "naléhavě". Pouliční žebrání podle něj v okolí historického sídla britských panovníků vytvořilo "nepřátelskou atmosféru" pro místní i turisty. Podle konzervativce Dudleyho si někteří lidé žebráním vydělávají i stovky liber týdně a řada z nich údajně vůbec nejsou bezdomovci.

"Celá situace vrhá na krásné město bohužel nepříznivé světlo," napsal Dudley oblastnímu koordinátorovi boje s kriminalitou Anthonymu Stansfeldovi. Počet turistů, kteří Windsor navštíví, se podle něj v souvislosti se svatbou v královské rodině znásobí a stále větší obavy o svou bezpečnost podle něj v poslední době vyjadřují i místní obyvatelé.

Windsorská organizace, která pečuje o bezdomovce, Dudleyho vyjádření označila za "odpudivé". "Pokud někdo spí na ulici, není to proto, že by si to vybral, ale proto, že se něco v jeho životě pokazilo," uvedl ředitel organizace Windsor Homeless Project Murphy James.

Princ Harry a jeho snoubenka Meghan Markleová v minulosti označili Windsor za "velmi výjimečné místo". Letos 19. května si na místním hradě v kapli svatého Jiří řeknou své ano. Datum svatby připadá na sobotu, což znamená, že Britové si nebudou muset brát dovolenou, aby mohli ceremoniál sledovat. Britská vláda totiž v reakci na zásnuby sdělila, že neplánuje vyhlásit na den svatby volno, jako tomu bylo v případě svatby prince Williama. William se v roce 2011 oženil s Kate Middletonovou ve Westminsterském opatství v Londýně.

Očekává se, že kvůli svatbě do Británie dorazí také množství turistů. Poradenská společnost Brand Finance ve středu zveřejnila odhad, podle kterého Harryho svatba britské ekonomice přinese zhruba půl miliardy liber (14,4 miliardy Kč). Kromě turistů by měli více utrácet i samotní Britové.

Vnuk královny Alžběty II. Harry je po svém otci Charlesovi, bratrovi Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte pátým v pořadí následnictví trůnu. Zasnoubení s Markleovou, která se v roce 2013 rozvedla se svým prvním manželem producentem Trevorem Engelsonem, předcházel osmnáctiměsíční vztah.