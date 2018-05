Washington - Americký prezident používá mobilní telefony, které nejsou vybaveny bezpečnostními prvky a mohou být odposlouchávány nebo vystaveny útoku hackerů. Napsal to server Politico. Výzvy spolupracovníků k zabezpečení telefonické komunikace Donald Trump odmítá.

Šéf Bílého domu podle amerického serveru používá dva mobily, z jednoho telefonuje a druhý mu slouží ke spojení se sociální sítí twitter a k prohlížení několika zpravodajských webů. Bezpečnostní referenti Trumpa vyzývají, aby mobily každý měsíc předkládal ke kontrole a vymazání paměti. Prezident to odmítá s tím, že by to bylo "příliš nepohodlné".

Zatímco Trumpův předchůdce Barack Obama předkládal ke kontrole svůj telefon každý měsíc, aparát nynější hlavy státu neměli bezpečnostní technici v ruce pět měsíců, píše Politico. Bílý dům na žádost o komentář odpověděl, že telefonická komunikace prezidenta je pod kontrolou a není riziková.

Na rozdíl od dřívější praxe je telefon prezidenta vybaven mikrofonem a kamerou, což podle expertů může hackerům umožnit, aby do telefonu pronikli a sledovali Trumpův pohyb. Navigace GPS je vypnuta.

Prezident se podle serveru Politico zřejmě obává, aby kvůli bezpečnostním opatřením neztratil možnost komunikovat s přáteli a používat twitter, jak byl zvyklý před nástupem do Bílého domu. "Nepřátelé USA jsou neúnavní ve své snaze najít slabá místa vládních komunikační sítí. Prezident USA je tím nejvyhledávanějším terčem," řekl americkému serveru bývalý šéf protiteroristické sekce Národní bezpečnostní rady Nate Jones.