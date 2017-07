Washington - Americký prezident Donald Trump velmi pravděpodobně do čela centrální banky (Fed) příští rok podruhé nejmenuje současnou šéfku Janet Yellenovou. Za nejpravděpodobnějšího kandidáta, který by ji měl nahradit, je považován ředitel Národní ekonomické rady (NEC) Gary Cohn. S odvoláním na čtyři zdroje blízké tomuto procesu to uvedl server Politico.

Zdroje z Bílého domu, ministerstva financí a Kongresu tvrdí, že pokud se Cohn rozhodne, že funkci chce, pravděpodobně ji získá.

"Je to na Garym, jestli to bude chtít, a já si myslím, že to chce," řekl jeden z republikánů, který má blízko k procesu výběru. Několik republikánů ze Senátu sice může mít vůči Cohnovi výhrady, i tak ale zřejmě Cohn získá širokou podporu, dodal jeden z poradců republikánů v Kongresu.

"Gary se zaměřuje na své povinnosti v NEC," řekla na dotaz agentury Reuters mluvčí Bílého domu Natalie Stromová.

Cohn, který je demokrat a dříve působil jako prezident banky Goldman Sachs, nepracoval na Trumpově kampani a poznal se s ním až po listopadových volbách.

Yellenová nastoupila do funkce šéfky Fedu po Benu Bernankem v únoru 2014, kdy ekonomické oživení po finanční krizi z roku 2008 bylo ještě nestabilní. Netajila se tím, že její prioritou je růst zaměstnanosti a mezd a široký růst hodnoty majetku amerických domácností.

Při loňské předvolební kampani Trump Yellenovou obvinil, že přijímala příkazy od tehdejšího prezidenta Baracka Obamy, aby nechala nízké úroky z politických důvodů. Prohlásil také, že ji v čele Fedu vymění, protože není členkou republikánské strany. V dubnovém rozhovoru s listem The Wall Street Journal Trump řekl, že Yellenovou respektuje.