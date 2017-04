Brusel - Generální ředitel německé skupiny Volkswagen (VW) Matthias Müller si písemně stěžoval na českou eurokomisařku Věru Jourovou u předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera. Napsal to server Politico.eu, podle kterého ale neuspěl. Müller se na šéfa unijní exekutivy obrátil kvůli snahám komisařky pro spravedlnost a ochranu spotřebitele, která automobilku po jejím emisním skandálu tlačí k odškodnění evropských zákazníků.

Jourová nemůže, na rozdíl od amerických úřadů, Volkswagen ke kompenzacím přímo donutit. Snaží se však najít společnou řeč s úřady na ochranu spotřebitelů v jednotlivých členských zemích EU.

Volkswagen předloni v září přiznal, že po celém světě do zhruba 11 milionů naftových automobilů instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. V EU nyní musí svolat k opravě kolem 8,5 milionu aut.

V USA většina majitelů takových aut obdrží odškodné 5100 až 10.000 dolarů (zhruba 130.000 až 255.000 Kč). Šéf koncernu Müller už loni uvedl, že odškodnění evropských zákazníků podle tohoto vzoru by bylo vzhledem k rozdílným právním podmínkám nepřiměřené a navíc příliš nákladné.

"Podle našeho názoru není v kompetenci komise prosazovat evropská spotřebitelská práva," napsal Müller 27. března Junckerovi, uvádí Politico, které se dostalo k textu dopisu i k odpovědi šéfa komise. "Komise vždy jedná v rámci své odpovědnosti," reagoval Juncker, který před odpovědí podle serveru celou věc s Jourovou konzultoval.

Juncker odmítl i Müllerovo tvrzení, že komise kompenzace opakovaně vyžaduje přes to, že šéf VW se prý s Jourovou shodl na nemožnosti takového postupu. Juncker upozornil, že komisařka navrhuje dobrovolné odškodnění, které by bylo ze strany firmy gestem. "Takový krok by ukázal, že vaše společnost není lhostejná k nepříjemnostem, které zákazníkům od října 2015 způsobila," napsal Juncker, který podle Politica také Müllera ve své odpovědi vyzval, ať pokračuje v dialogu právě s Jourovou.