Brusel - Český premiér Andrej Babiš se staví do pozice člověka, který je nejlepší - a možná i poslední - šancí, jak zabránit v České republice protievropské radikalizaci. Ve svém článku k pondělní cestě předsedy české vlády do Bruselu to napsal bruselský server Politico. Za své nejbližší spojence v Evropě Babiš v rozhovoru, který serveru poskytl, označil francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Odmítl také, že by byl populista, a vyjádřil přesvědčení, že názor na migraci se v EU začíná přibližovat jeho pozici.

Babiš v rozhovoru se serverem Politico trval na tom, že je proevropský politik a opakovaně zdůraznil, že euroskepticismus v Česku poroste, pokud Evropská unie nevezme v potaz odpor Prahy k některým jejím krokům, především k migračním kvótám. Na otázku, zda se považuje za obhájce EU v Česku, odpověděl: "Samozřejmě."

Podle Politico se Babiš snaží stavět do pozice nejlepší a možná i poslední šance EU, jak zabránit protievropské radikalizaci v Česku. "V Česku máme některé extremistické strany, které by si přály Czexit," řekl Babiš, který podle Politico odkazoval na stranu SPD Tomia Okamury. Vyzval, aby se EU snažila lépe pochopit situaci v ČR, aby Okamura příště nedostal mnohem více hlasů než v uplynulých volbách.

Za neefektivní Babiš v rozhovoru znovu označil kvóty na přerozdělování migrantů. Evropu podle něj jen rozdělují. "Je to problém především pro image Evropy v očích našich občanů a to je škoda, neboť Evropa je samozřejmě skvělý projekt," řekl český premiér, podle kterého je ale unie v současné podobě příliš nakloněná zájmům velkých států a pomalá v rozhodování.

"Evropa pořád na něco čeká - na nizozemské volby, pak francouzské volby, pak německé volby, pak německou koalici. Mezitím se (turecký prezident Recep Tayyip) Erdogan spřátelil s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem a pravděpodobně uzavřeli dohodu o Sýrii," řekl Babiš.

Evropská unie by podle českého premiéra měla být jako vesnice z komiksu o Asterixovi a Obelixovi. Lidé by se v ní měli volně pohybovat a obchodovat, zároveň by ale měli mít silnou obranu, aby drželi nevítané cizince mimo hranice vesnice. Názory na řešení migrační krize se podle Babiše přitom začínají v poslední době v EU měnit a blíží se jeho postoji.

Babiš se v rozhovoru se serverem vyjádřil také k vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách. Kritizoval média za to, jak o prezidentovi, ale i o něm samotném píší. "Jenom kopírujete věty českých médií, která proti němu dělají obrovskou kampaň," uvedl a zdůraznil, že ani on není populista, jak o něm Politico píše. Zeman podle něj také dodrží své slovo a jmenuje jej premiérem i v druhém pokusu o sestavení vlády. "Myslím, že dodrží své slovo, i když každý říká, že už mě nepotřebuje. Důvěřuji mu," řekl Babiš.