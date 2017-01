Praha - Prezident Miloš Zeman diskreditoval Česko u cizích rozvědek, když dnes zveřejnil informaci, že v zemi se pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. ČTK to řekl poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL). Podle poslance Daniela Korteho (TOP 09) zřejmě není Zeman schopen zvážit dopad svých slov a činů. Podezřelého pouze upozornil na to, že se po něm jde, řekl Korte ČTK. Bezpečnostní informační služba v tuto chvíli nemá informace, že by Česku hrozil teroristický útok, řekl ČTK mluvčí zpravodajců Jan Šubert.

Místopředseda sněmovního výboru pro obranu Gabal uvedl, že musí vycházet z předpokladu, že co řekne Zeman, je pravda. "Takže pokud je to pravda, tak je to obrovská diskreditace vůči našim západním partnerům a zpravodajským službám," řekl ČTK. Česká bezpečnost je podle něj přitom na spolupráci s dalšími tajnými službami závislá.

"Jestliže Miloš Zeman není schopen udržet takovou informaci, pokud ji dostal, tak podle mého názoru není schopen výkonu funkce," uvedl Gabal. Informace podle něj měla zůstat v tajnosti. "Pokud dojdou cizí zpravodajské služby k závěru, že u nás se takové informace prozrazují, tak nám je prostě nemohou říct," dodal.

Korte, který je členem sněmovního výboru pro bezpečnost, se obává toho, že Zeman není schopen zvážit dopad svých slov. "Je sice hezké, že neuvedl jméno a národnost, ale ona utajovaná skutečnost je logicky i to, že se po něm pátrá. Tímto ho v podstatě varoval," řekl. Souhlasí i s tím, že ostatní rozvědky budou ostražité v tom, o co se s českými podělí.

Další z členek výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) ČTK napsala, že zveřejnění podobné informace od ústavního činitele je krajně nezodpovědné a nebezpečné. "Nejen, že se prezident tímto výrokem aktivně podílí na šíření paniky a strašení veřejnosti, ale k ohrožení její bezpečnosti tím také zároveň sám přispívá," uvedla. Událost podle ní může zmařit práci zpravodajských služeb a bezpečnostních složek státu.

Mírnější je místopředseda výboru pro obranu Bohuslav Chalupa (ANO). "Jestli (Zeman) naznal, že to zveřejní, tak to zveřejnil," řekl ČTK. Hrozbu teroru podle něj hlava státu nezvýšila. "Ale může to zvýšit nervozitu obyvatelstva. Pocit, že nebezpečí je za dveřmi. Myslím, že to nepřispěje ke klidu," dodal.

Pro Aktuálně.cz kritizoval Zemanova slova i například bývalý šéf BIS Jiří Růžek. "Pan Zeman je schopen říci cokoli a už mě to nepřekvapuje," uvedl. Další někdejší šéf BIS Karel Randák prohlášení odsoudil jako šíření poplašné zprávy. "Je to bezprecedentní a do nebe volající pitomost," uvedl. Exministr vnitra František Bublan míní, že prezident nemá právo takovou informaci sdělovat. Narušil podle něj práci zpravodajců. "To je fatální chyba," řekl serveru.

BIS: ČR nyní bezprostřední nebezpečí nehrozí

Bezpečnostní informační služba v tuto chvíli nemá informace, že by Česku hrozil teroristický útok. Dnešní vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že se v zemi pohybuje člověk podezřelý ze spolupráce s islámskými teroristickými organizacemi nechce komentovat. ČTK to řekl mluvčí zpravodajců Jan Šubert.

BIS podle Šuberta nepřísluší vyjádření prezidenta komentovat. "Děláme maximum, abychom měli možná rizika pod kontrolou. V tuto chvíli nemáme informace o nějakém okamžitém bezprostředním nebezpečí," řekl ČTK Šubert.

Zeman: V ČR se pohybuje člověk podezřelý ze spolupráce s teroristy

V Česku se podle Miloše Zemana pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Zeman to dnes řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Zeman se o člověku napojeném na teroristické organizace zmínil v debatě o vzniku nového Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které kritizuje. Prezident poznamenal, že četl "čtyři šifry". "Podle jedné se na našem území potlouká jistý člověk z Maghrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi," řekl Zeman s tím, že lidé z ministerského centra tyto informace mít nebudou.

Maghrebem bývá označován region v Africe na severu Sahary a západně od Nilu, tedy například Maroko, Alžírsko, Tunisko nebo Libye.

Zeman na otázku moderátora, zda taková informace nemůže vyděsit veřejnost, odvětil, že proto neřekl jméno podezřelého. "To už by bylo porušení. Jestliže jenom řeknu, že je z Maghrebu, tak vy jistě víte, že Maghreb zahrnuje Maroko, Tunisko, Alžírsko a dokonce Libyi. Tato informace je natolik neurčitá, že nikoho, kromě tohoto člověka, neohrožuje. A já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen," dodal Zeman. Na informaci podle svých slov upozornil proto, že ho znepokojila a protože tím odpověděl na otázku moderátora ohledně Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.

České tajné služby loni ve zprávě za rok 2015 upozornily na to, že Česko je v současnosti zejména tranzitní zemí pro lidi, kteří usilují o zapojení do aktivit takzvaného Islámského státu (IS). Policie zaznamenala několik případů, kdy využili pražské Letiště Václava Havla. V některých případech byly tyto osoby zadrženy a předány k trestnímu stíhání v domovských zemích. V některých případech byl také zjištěn jejich krátkodobý pobyt v Česku.

Bezpečnostní informační služba (BIS) uvedla, že v roce 2015 z Česka odcestovalo sedm lidí do Sýrie se záměrem připojit se k teroristickým organizacím. Tito lidé byli z islámského světa a v tuzemsku pobývali krátkodobě.

V ČR podle Chovance není vyšší riziko teroristického útoku

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nechce potvrzovat ani vyvracet informaci prezidenta Miloše Zemana, podle něhož se v Česku pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Ministr dnes novinářům řekl, že nyní neexistuje žádné vyšší riziko teroristického útoku v ČR. Není proto podle něj důvod zvyšovat stupeň ohrožení terorismem či svolat Bezpečnostní radu státu.

Chovanec ČTK napsal, že české bezpečnostní složky pracují, monitorují pohyb podezřelých osob na českém území a zabývají se možnými riziky. Novinářům později ve Sněmovně řekl, že informace o pohybu podobných osob v Česku existovaly už v minulosti. "Takových lidí bylo sledováno víc. Je lepší, když se to děje neveřejně a utajeně," řekl novinářům.

Podle politologa a bezpečnostního analytika Josefa Krause z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity žádná státní autorita ani tajná služba nepotvrdí ani nevyvrátí, zda jde o informaci na reálném základě. Pokud by byla ale informace pravdivá a najednou se dostala na veřejnost, tak to podle něj vytváří ohromné riziko pro jakoukoliv operativní akci.

"Ten člověk může zmizet, může si dávat větší pozor, jednak přeruší své styky s ostatními lidmi, nebude třeba komunikovat do telefonu, nebo dokonce může třeba uspíšit svůj plán provést teroristický útok," řekl Českému rozhlasu Kraus s tím, že je to samozřejmě čistě spekulativní záležitost. "Ale jsou to přesně ty důvody, proč se podobné zprávy nevypouštějí na veřejnost. Bohužel pan prezident již v minulosti ukázal několikrát, že profesionalita a kompetentnost mu v těchto záležitostech chybí a s oblibou si pouští pusu na špacír," dodal.

Ministr novinářům řekl, že konkrétně prezidentova slova komentovat nebude, protože k tomu nemá detailní informace. Prezident podle něj zjevně věděl, co říká. "Já si prostě myslím, že je lépe některé věci nezveřejňovat," řekl. Podle nejčerstvějších zpráv z dnešního dne neexistuje žádné vyšší riziko teroristického útoku na území ČR, dodal Chovanec.

V minulosti i on informoval veřejnost, že v ČR se vyskytuje osoba, která by mohla být napojena na teroristy. V listopadu 2015 na svém twitterovém účtu oznámil zadržení "hledané osoby podezřelé z vazeb na teroristy". Policie tehdy zdržela v Hradci Králové třicetiletého Turka Nazmiho Sahina. Později se ukázalo, že muž neprováděl v Turecku trestnou činnost teroristického charakteru, ale pouze činnost politickou.

České tajné služby loni ve zprávě za rok 2015 upozornily na to, že Česko je v současnosti zejména tranzitní zemí pro lidi, kteří usilují o zapojení do aktivit takzvaného Islámského státu (IS).