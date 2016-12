Praha - Český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech dnešní tragedie v Berlíně. Ke zřejmému útoku na vánoční trh, při kterém zemřelo nejméně devět lidí, se na sociálních sítích vyjádřili také někteří další členové vlády. Za útok může migrační politika německé kancléřky Angely Merkelové, uvedl na svém facebooku vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

"Vyjadřuji soustrast pozůstalým po obětech berlínského útoku a také solidaritu německé vládě," napsal Sobotka na twitteru. "Je mi nesmírně líto zmařených životů," dodal premiér.

Sobotka na twitteru také potvrdil, že ho ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) informoval o posílení policejních hlídek. "Zítra se sejde zpravodajská skupina, na základě všech dostupných informací doporučí další postup v oblasti našich bezpečnostních opatření," uvedl předseda vlády.

Z členů vlády se k dnešním událostem vyjádřil ministr kultury Daniel Herman. "Nedopusťme, aby pozitivní poselství Vánoc bylo přehlušeno zlem," uvedl Herman na twitteru.

Solidaritu s oběťmi a s pozůstalými neštěstí vyjádřil také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). "Násilí vůči nevinným občanům se nesmí stát normou v EU," napsal na sociálních sítích.

Za útok může politika kancléřky Merkelové, uvedl Babiš

Za pondělní teroristický útok v Berlíně může migrační politika německé kancléřky Angely Merkelové, uvedl na svém facebooku vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Německo podle něj platí vysokou daň. Jako řešení vidí mír v Sýrii a návrat migrantů do jejich domovů. V Evropě pro uprchlíky není místo, napsal.

"To ona (Merkelová) dovolila, aby se migranti dostávali do Německa a celé Evropy v nekontrolovaných vlnách, bez dokladů, a tedy bez znalosti, kdo skutečně jsou," napsal Babiš. Němečtí i unijní politici by si podle něj měli konečně přiznat, že musí zastavit tok migrantů do Evropy mimo evropský kontinent a přestat s politickou korektností, kterou ohrožují Němce i celou Evropu.

"Řešením je mír v Sýrii a návrat migrantů do jejich domovů. V Evropě není pro ně místo. Musí počkat v uprchlických táborech v Turecku," uvedl Babiš. Je podle něj třeba zastavit migraci z Afriky v Libyi a domluvit pro státy, ze kterých migranti prchají, finanční pomoc, aby neodcházeli ze svých domovů.

V souvislosti s útokem kondoloval Německu Putin i Obama

Moskva/Washington/Berlín - V souvislosti s pondělním útokem v Berlíně, který si vyžádal nejméně 12 mrtvých, dnes Německu kondoloval ruský prezident Vladimir Putin. Šéf Kremlu masakr označil za "šokující". Bílý dům ve Washingtonu událost odsoudil už v pondělí večer jako pravděpodobný teroristický útok a prezident Barack Obama dnes kancléřku Angelu Merkelovou podle jejího mluvčího ujistil podporou.

"Tento zločin proti mírumilovným civilistům je svým surovým cynismem šokující," napsal Putin v telegramu, který podle kremelské tiskové služby zaslal Merkelové a prezidentovi Joachimu Gauckovi.

Obama podle mluvčího německé vlády Steffena Seiberta v dnešním telefonátu s Merkelovou vyjádřil kancléřce hlubokou soustrast a požádal ji, aby předala jeho kondolenci i rodinám obětí. Zároveň popřál zraněným brzké uzdravení.

Útok podle agentury Reuters odsoudil i nově zvolený americký prezident Donald Trump. Ještě dřív než německá policie sdělila, kdo je za něj zodpovědný, spojil zločin s "islamistickými teroristy".

Soustrast vyjádřil Merkelové předseda EK Juncker

Soustrast v souvislosti s pondělním útokem v Berlíně vyjádřil dnes v telefonickém rozhovoru s německou kancléřkou Angelou Merkelovou předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Informovala o tom mluvčí komise Mina Andreevová.

"Myšlenky celé komise jsou s rodinami a příbuznými těch, kdo zemřeli či byli zraněni," řekla mluvčí. Připomněla zároveň, že už v pondělí večer vydala komise k případu Junckerovo prohlášení.

"Tato zpráva námi otřásla tím více, že lidé se tam sešli před vánočními svátky, které mnozí spojují s rozjímáním a mírem. Jsme s oběťmi spojeni hlubokým zármutkem," uvedl předseda EK ve svém prohlášení.

"Protože vyšetřování stále pokračuje, nebudeme věc více komentovat," dodala dnes Andreevová.

Vlajky na stožárech před bruselskými institucemi byly dnes na znamení smutku spuštěny na půl žerdi.