Praha -Česko-německá deklarace vytvořila důvěru mezi oběma státy, která umožňuje hledat společné odpovědi na výzvy současného světa. Na konferenci pořádané u příležitosti 20. výročí podepsání deklarace to dnes v Praze řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) prohlásil, že česko-německé vztahy se mohou stát modelem i pro další evropské země. Sobotkův poradce Rudolf Jindrák však varoval, aby politici kvůli sporům o migraci vztahy budované dvě desetiletí neohrožovali.

Podle Sobotky jsou vztahy s Německem společně se spoluprací zemí visegrádské skupiny pilíře české středoevropské politiky. Premiér ale zároveň upozornil, že dobré vztahy nelze považovat za samozřejmost a že je třeba se zasazovat, aby na současné úrovni zůstaly.

Sobotka nyní deklaraci chválil, přestože před 20 lety patřil mezi zhruba polovinu zákonodárců sociální demokracie, kteří ve Sněmovně přijetí deklarace nepodpořili. Podobně jako Bohuslav Sobotka hlasovalo 14. února 1997 proti přijetí dokumentu dalších 18 poslanců ČSSD, dalších sedm sociálních demokratů se zdrželo.

Premiér dnes na konferenci také vyzdvihl zahájení česko-německého strategického dialogu. Ten ocenil i Zaorálek, který rok a půl fungování dialogu hodnotil s německým ministrem zemědělství Christianem Schmidtem. Shodli se, že tato forma spolupráce může posloužit i jako model pro další evropské země. Podle Zaorálka je důležité, že obě země spolu dokážou mluvit o všech tématech, třebaže se v některých případech v názorech rozcházejí.

Rozdíly mezi Českem a Německem jsou zejména v názoru na řešení migrační krize. Jindrák, který osm let působil jako velvyslanec v Německu, varoval před tím, aby tyto spory obě země rozklížily. "Skutečně hrozilo v některé fázi, že odepíšeme 20 let toho, co jsme odpracovali, kvůli jedné věci, kde si ne úplně rozumíme," řekl. Německo je přitom podle něj jedním z nejspolehlivějších partnerů Česka v Evropské unii.

Vytvoření deklarace, která dala základ současným vztahům s Německem, označil bývalý ministr zahraničí Josef Zieleniec za nejvýznamnější výsledek své práce v úřadu. Zatímco směřování do EU a NATO podle něj bylo přirozeným důsledkem polistopadového vývoje, narovnání vztahů s Německem tak automatické nebylo. Vztahy zatěžovaly jednak historické události, jednak komunistická propaganda, která záměrně vyvolávala obavy z Německa.

Česko-německá deklarace, kterou 21. ledna 1997 v Praze podepsali tehdejší český premiér Václav Klaus a německý kancléř Helmut Kohl, otevřela cestu k překonání historických traumat. Obě strany v ní mimo jiné konstatovaly, že spáchané křivdy náležejí minulosti.