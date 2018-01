Berlín - Přední političky německé protiislámské a protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová a Beatrix von Storchová si stěžují na údajnou cenzuru na internetu. Příspěvek von Storchové, ve kterém psala o "muslimských hordách", byl zablokován. Na političku bylo kvůli němu podáno několik stovek trestních oznámení, informovala dnes agentura DPA. S novým rokem vstoupil v Německu v platnost zákon, na základě kterého hrozí velkým sociálním sítím pokuta, pokud bezodkladně po upozornění nesmažou nenávistné komentáře či pomluvy.

Účet Beatrix von Storchové správci sociální sítě twitter na dvanáct hodin zablokovali poté, co poslankyně německého parlamentu zveřejnila příspěvek, ve kterém se rozčilovala nad tweetem policie v Kolíně nad Rýnem. Ta na Silvestra zveřejnila novoroční přání kromě němčiny, angličtiny a francouzštiny také v arabštině.

"Co se to sakra v této zemi děje? Jak to, že oficiální účet policie ze Severního Porýní-Vestfálska tweetuje v arabštině? Myslíte si, že tím uklidníte ty barbarské, muslimské hordy mužů, které hromadně znásilňují?" napsala von Storchová. Twitter následně její účet zablokoval s odkazem na porušení pravidel týkajících se "nenávistného obsahu".

V pondělí na twitteru příspěvek již nebyl, von Storchová jej ale zveřejnila na další sociální síti s dovětkem: "Uvidíme, jestli se to může říkat na facebooku." Později poslankyně informovala, že i tento příspěvek byl zablokován. "To je konec právního státu," napsala v komentáři.

Policie západoněmeckého Kolína nad Rýnem na von Storchovou podala trestní oznámení kvůli podezření z šíření nenávisti vůči skupině obyvatel, řekl dnes policejní mluvčí listu Franfurter Allgemeine Zeitung. Podle agentury DPA podalo na poslankyni trestní oznámení už několik stovek lidí.

"Rok začíná zákonem o cenzuře a tím, že se naše úřady podrobují importované, plenící migrantské lůze, která osahává, mlátí a bodá nožem a na kterou si máme laskavě zvyknout," komentovala incident na sociální síti předsedkyně parlamentní frakce AfD Alice Weidelová. "Německá policie nyní komentuje v arabštině, ačkoli úřední řečí v naší zemi je němčina," dodala. Také tento příspěvek následně twitter zablokoval.

V Německu s novým rokem vstoupil v platnost zákon, na základě kterého mohou dostat velké sociální sítě pokutu až 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun), pokud do 24 hodin od upozornění nesmažou nenávistný obsah. Norma se týká zejména sítí jako Facebook, Twitter či YouTube, ale nikoli například emailových a messengerových služeb.

Zákon dnes kritizoval předseda AfD Alexander Gauland, podle kterého je v ohrožení svoboda slova. "Tyto metody Stasi mi připomínají NDR," uvedl s odkazem na tajnou policii někdejšího východního Německa. Příznivce AfD vyzval, aby smazaný komentář von Storchové "znovu a znovu zveřejňovali".

Von Storchová, která patří k nacionalistickému křídlu AfD, na sebe upoutala pozornost již v roce 2016, kdy se zapojila do kontroverze kolem výroku tehdejší předsedkyně strany Frauke Petryové. Ta řekla, že policisté musí zabránit ilegálnímu překročení hranic a "v případě nutnosti použít i střelnou zbraň". Von Storchová na otázku na facebooku, zda chce AfD "zabránit pomocí zbraní ve vstupu i ženám a dětem", odpověděla, že ano.

Silvestrovský příspěvek policie z Kolína nad Rýnem pozornost von Storchové upoutal zřejmě proto, že právě v tomto západoněmeckém městě došlo během oslav příchodu roku 2016 k masivním sexuálním útokům na ženy. Podle policie měli většinu z nich na svědomí imigranti ze severní Afriky. Letos k podobným hromadným útokům při silvestrovských oslavách v Německu nedošlo.