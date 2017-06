Praha - Za lžíci bahna ze dna hnojiště či degradaci prezidentského úřadu označují představitelé politických stran čtvrteční vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který v rozhovoru pro TV Barrandov kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). Zeman předsedu vlády, s kterým měl v květnu vážný spor kvůli zvažované demisi vlády a odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO), označil za šedivou bytost s charismatem lahve od okurek, ale také hovořil o tom, že se chová jako svině.

Zeman v rozhovoru v souvislosti s Babišem uvedl, že by považoval za slušné chování, kdyby Sobotka neusiloval čtyři měsíce před volbami o jeho odvolání. Pokud to někdo činí, "tak se chováš jako svině," uvedl prezident. V rámci hodnocení členů vlády Sobotku označil za šedivou bytost, která má charisma lahve od okurek. Sobotka v reakci na rozhovor uvedl, že u prezidenta zřejmě dochází k určitému rozpadu osobnosti, a vyslovil obavu, že to bude stále horší.

Premiérovo vyjádření napadl v podobném duchu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. "V případě Bohuslava Sobotky sledujeme rozpad již drahnou dobu. Jako pilný mraveneček rozložil vlastní vládu i ČSSD," napsal na sociálních sítích. Sobotka podle Ovčáčka zkrachoval jako předseda ČSSD, ale teď konečně našel hlasité zastánce, a to v ODS, TOP 09 a v KDU-ČSL.

Zemanova čtvrteční slova ostře odsoudila například někdejší předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS). "Poslední výroky nadále stupňují degradaci prezidentského úřadu. To má za následek prohlubující se frustraci občanů z politiky," uvedla v tiskovém prohlášení. Zeman podle ní nerespektuje etické požadavky, které na něj klade jeho funkce a dostává společnost do stavu, který vyhovuje pouze jemu.

Podle Němcové šíří Zeman nenávist a netoleranci. "Jeho soustavný atak na slušnost, odpovědnost a na dodržování psaných i nepsaných pravidel způsobil propad politické kultury v České republice na samé dno," uvedla s tím, že hlava státu připomíná nejtemnější postavy českých moderních dějin, které v komunistické éře prezidentský úřad zastávaly. Zdůraznila i to, že Zeman poškozuje obraz Česka ve světě.

Poslanec ČSSD Václav Votava uvedl, že si váží premiéra. "To už bohužel nemohu říci o prezidentovi," konstatoval na twitteru. Místopředseda opoziční TOP 09 Marek Ženíšek na stejné sociální síti vyjádřil nepřímo přání, aby Zeman neobhájil svou funkci. "Včerejší televizní vystoupení prezidenta byla jen další lžíce bahna ze dna hnojiště. Už jen půl roku," napsal Ženíšek.

"Trochu mi uniká ústavní smysl podlézání bývalé manželce amerického prezidenta a nadávání vlastnímu premiérovi do sviní. To této zemi slouží?" tázal se poslanec KDU-ČSL Ivan Gabal. Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že není Sobotkovým příznivcem, ale Zemanovy výroky představují dno politické kultury. "Je to ostuda. Zemanova ostuda," napsal na twitteru.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) zase okomentoval své ohodnocení Zemanem. Jurečka a jeho stranický kolega, ministr kultury Daniel Herman u prezidenta propadli. "Tak vlastně, jestli to není pochvala," napsal Jurečka a připojil mrkajícího smajlíka. Herman bezprostředně na Zemanova slova reagoval, že pokud by ho prezident chválil, sám sebe by se tázal, kde udělal chybu. Herman napsal, že se stydí za to, že na Hradě sedí člověk, který nectí heslo své standarty.