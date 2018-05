Centrum Bohuslava Martinů v Poliččce na Svitavsku připravilo výstavu 550 historických panenek. Panenky ze sbírky Evy Procházkové pocházejí z let 1890 až 1980 a jsou různého provedení - porcelánové, celokloubové, papírové, látkové i celuloidové, oblečené ve zdobených šatech i prostém oděvu. Zájemci mohou výstavu navštívit od 26. května do 22. září 2018. Na snímku z 23. května 2018 je ratanový kočárek a panenka z přelomu 60. a 70. let. ČTK/Vostárek Josef