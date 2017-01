Policisty, hasiče a záchranáře na Silvestra a Nový rok zaměstnala hlavně zábavní pyrotechnika a alkohol nebo jejich kombinace. Policisté řešili většinou drobné potyčky opilých lidí, hasiči požáry plastových kontejnerů zapálených rachejtlemi. Záchranáři ošetřovali lidi, kterým pyrotechnika vybuchla v ruce. Mezi zraněnými petardami byla i roční holčička z České Třebové. Na jihu Čech zemřel turista, který upadl na zledovatělé silnici, a na Pardubicku řeší policie podezřelé úmrtí jednatřicetiletého muže na ulici.

#!FOTOGAL_LINKZ("1966","Fotogalerie: .description.","

Silvestrovské oslavy byly většinou klidné, podobně jako před rokem. Nejčastěji zmiňovali policisté, hasiči a záchranáři problémy v souvislosti s pyrotechnikou. Například v České Třebové pyrotechnika poranila v obličeji roční holčičku a na Uherskohradišťsku zranila obličej a oko pětiletému dítěti.

Rachejtle rovněž způsobily řadu požárů, nejčastěji plastových kontejnerů na odpad. V centru Mostu ale také pyrotechnika zapálila osobní auto a v jihočeských Nítovicích zase stodolu. Uvnitř stodoly byly vraky osobních aut, škoda činí asi 100.000 korun. V Mikulovicích na Pardubicku pyrotechnika odpálená krátce po půlnoci na veřejném pozemku sice nezpůsobila požár, ale vyvolala velkou tlakovou vlnu, která na jednom z domů rozbila čtyři okna a dveře. Při výbuchu nebyl nikdo zraněn, škoda byla odhadnuta na 25.000 korun.

Vážné zranění v souvislosti s požárem utrpěl čtyřiadvacetiletý muž na Plzeňsku. Při neodborné manipulaci s hořlavinou byl popálen na 50 procentech těla. Poté ho musel vrtulník přepravit do Prahy. Na Silvestra také několik lidí zemřelo. V jižních Čechách po setmění zemřel turista pod vrchem Javorník, který nešťastně uklouzl na náledí. Podezřelé úmrtí vyšetřuje policie na Pardubicku, kde v Borku našli příbuzní ležet na ulici jednatřicetiletého muže bez známek života. Záchranáři se jej snažili hodinu resuscitovat, ale bez úspěchu. Pro zjištění příčiny smrti byla nařízena pitva. Životy si vyžádaly i dopravní nehody, dva muži v osobním autě nepřežili srážku s vlakem na přejezdu v Holičkách poblíž Třeboně.

Hlavním problémem byl ale jako obvykle alkohol, který stál za řadou potíží, ať už šlo o zmíněnou pyrotechniku nebo potyčky a dopravní nehody. V Karlovarském kraji policisté již během večera zasahovali u dopravní nehody, po níž řidič nadýchal přes dvě promile alkoholu. Asi hodinu před půlnocí zase museli zasáhnout jihočeští policisté ve Volyni na Strakonicku proti jednadvacetiletému muži, který nožem napadl nevlastního otce. Nikdo nebyl zraněn, útočník skončil v cele.

Policisty zaměstnal mimo jiné také čtyřiatřicetiletý muž, který dnes kolem 01:30 na linku 158 oznámil, že v obci Ploužnice na Českolipsku vybuchne bomba. V průběhu hovoru se ale představil svým vlastním jménem a policisté ho krátce poté vypátrali v jedné z tamních restaurací. Byl silně opilý, takže skončil na záchytce, a v Ploužnici se žádná bomba nenašla.

Protialkoholní záchytné stanice přijímaly první opilce již na začátku silvestrovského večera. Na liberecké záchytné stanici první klienty přijali už ve 20:30, a na stanici pro Karlovarský kraj byla dokonce dvě lůžka obsazena již před 19:00. V Pardubickém kraji ve Svitavách skončil těžce opilý sedmnáctiletý mladík v nemocnici.

V centru Prahy slavily tisíce lidí

Konec starého a začátek nového roku přišlo do centra Prahy oslavit několik tisíc lidí, většinou cizinců. Větší zájem byl o dění na Staroměstském náměstí, kde v 17:00 odstartoval zábavný program. Václavské náměstí patřilo spíše pyrotechnice, kterou začali lidé odpalovat už krátce po setmění a pokračovali ještě dlouho po půlnoci. Na dění dohlížely desítky policistů, záchranářů a hasičů. Podle nich byly silvestrovské oslavy poměrně klidné.

Převážnou část slavících tvořili cizinci. V ulicích byla slyšet zejména ruština, angličtina, němčina, italština a španělština. Větší zájem byl o dění na Staroměstském náměstí, kam publikum přilákal koncert populární hudby. Až do půlnoci se střídali DJ Mikael Van Dikeen s nejúspěšnějšími skladbami různých žánrů od 90. let minulého století a Marián Greksa Band se světovými rockovými evergreeny.

Velká většina stánků z vánočních trhů na Staroměstském náměstí zůstala zavřená, u těch otevřených se tvořily dlouhé fronty. Pod orlojem se žena snažila prodávat květiny. "Flowers, roses," snažila se oslovit kolemjdoucí. Ovšem puget tří růží za 500 korun se zdál být předražený i zamilovaným cizincům.

Méně slavících bylo na Václavském náměstí, kde se soustředili především v jeho dolní části a na chodnících po obou stranách náměstí. V jeho středu tak mohly relativně bezpečně vybuchovat rachejtle a dělbuchy.

Většina lidí na chodnících měla v ruce lahev sektu. Kdo zapomněl, ve stáncích s klobásami si je mohl dokoupit. Cena 250 korun za lahev se oslavujícím jevila přijatelná. Problémem mohl být snad jen nedostatek odpadkových košů, které přetékaly už dvě hodiny před půlnocí.

Podle záchranářů, policistů a hasičů byly silvestrovské oslavy do půlnoci poměrně klidné. Hasiči zasahovali u několika menších požárů, které vznikly kvůli odpalování zábavní pyrotechniky, podobně záchranáři museli ošetřit několik lidí, kteří se zranili v souvislosti s konzumací alkoholu a odpalováním pyrotechniky.

Záchranáři ošetřili 12 popálených kvůli odpalování pyrotechniky

Záchranáři v Praze ošetřili od začátku silvestrovského večera 12 lidí, kteří se zranili při odpalování zábavní pyrotechniky. U dvou bylo poranění velmi vážné a pacienti museli být s utrženými prsty převezeni do nemocnic. Policisté řešili především potyčky mezi podnapilými lidmi přímo v ulicích centra a v barech. Hasiči vyjížděli ke dvěma desítkám menších požárů většinou plastových kontejnerů, které způsobila pyrotechnika.

Záchranná služba ošetřila podle mluvčího Dominika Horna od 18:30 do 01:15 celkem 138 pacientů, z toho 36 jich bylo od půlnoci. "Dvanáct lidí se zranilo zábavní pyrotechnikou. Byly to převážně popáleniny, zranění očí a obličeje. Dvě zranění byla velmi vážná, byla to ztrátová poranění na rukou," řekl ČTK Horn. Z 13 popálených se dva případy staly v centru města. Mluvčí předpokládá, že na většině zranění měl podíl i alkohol.

Hasiči zaznamenali podle mluvčí Pavlíny Adamcové za Silvestr a prvních šest hodin Nového roku 46 zásahů. "Pražští hasiči vyjeli v souvislosti s oslavami k 20 požárům. Většinou se jednalo o požáry plastových kontejnerů, kdy příčinou vzniku byla neopatrnost při manipulaci se zábavní pyrotechnikou," sdělila. Ještě během silvestrovského večera ale také vyjížděli ke dvěma požárům vánočních stromků způsobených prskavkami.

Policisté museli v noci zasahovat především u potyček mezi alkoholem posilněnými lidmi přímo v ulicích města i v barech či restauracích. "V Krakovské ulici jsme uklidňovali osazenstvo baru, kde měl jeden z hostů použít plynovou pistoli. Naštěstí se situace uklidnila," uvedla policejní mluvčí Andrea Zoulová.