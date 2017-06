Praha - Policisté a příslušníci dalších bezpečnostních sborů už zřejmě nebudou sloužit ročně 150 hodin přesčasů bez nároku na náhradní volno nebo odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Předpokládá to novela o služebním poměru, kterou schválila Sněmovna. Vládní předloha, pokud s ní bude souhlasit i Senát a podepíše ji prezident, zavede také náborové příspěvky nebo zkušení dobu.

Novela by měla podle ministerstva vnitra zvýšit atraktivitu služby v bezpečnostních sborech. Kromě policie se týká hasičů, celníků, Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. Předloha by měla být účinná od příštího roku.

V souvislosti s novelou se ve Sněmovně rozpoutala poměrně bouřlivá debata. Jana Černochová z ODS nařkla vládu z toho, že udělala pro bezpečnostní sbory žalostně málo. "Sklady jsou prázdné, nenajdete tam ani balistickou ochranu, nenajdete tam ani uniformy, nenajdete tam ani boty," prohlásila. Na druhé straně je podle Černochové v policii nejvíc generálů. "S generály můžeme tapetovat," řekla.

Koaliční poslanci jí ale připomínali mimo jiné snížení platů v bezpečnostních sborech o desetinu za vlády ODS. Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) se jednalo o "pseudořešení" ekonomické krize, které dostalo příslušníky do finanční tísně. Žádná jiná země nesáhla na platy bezpečnostního aparátu, uvedl ministr.

Do diskuse se vložil i nový ministr financí Ivan Pilný (ANO), jenž podotkl, že neví, zda je novela včetně pozměňovacích návrhů rozpočtově kryta. "Se mnou o tom nikdo nejednal," řekl. Předloha podle něho nabývá i s úpravami absurdní podoby, když se příslušníkům sloužícím na ulici podle Pilného mnoho nedostane. Černochová v reakci na jeho slova navrhla vrácení předlohy do druhého čtení, ale neuspěla.

Náborové příspěvky by se podle novely měly pohybovat od 30.000 do 150.000 korun. Příslušníci by je měli dostávat po půl roce. Pokud by sloužili aspoň šest let, nemuseli by je vracet. Příspěvek by měl podle Chovance vyrovnat nástupní plat v bezpečnostních sborech, který podle něho není konkurenceschopný na trhu práce.

Sněmovna nad rámec vládní předlohy zvýšila úmrtné. Na návrh Zdeňka Ondráčka (KSČM) bude činit dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu místo nynějšího trojnásobku. Na návrh bezpečnostního výboru vzroste základní částka jednorázového odškodění pozůstalým. Ondráček navíc prosadil zvýšení rizikových příplatků v ochranné službě od roku 2019, a to až o 4000 korun.

Poslanci většinově odmítli uzákonit věrnostní příplatky, jak je v několika variantách předložili Ondráček a Černochová. Příplatky ale mají pobírat příslušníci, kteří jsou sportovními reprezentanty nebo trenéry. Budou podle návrhu Roman Váňa (ČSSD) činit 5000 až 25.000 korun.

Vládní předloha obsahuje i další změny. Jde třeba o možnost zrychleného služebního postupu pro středoškolsky vzdělané příslušníky. Měli by dostat stejně jako jejich vysokoškolsky vzdělaní kolegové šanci přihlásit se do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je stanovena služební hodnost až o dva stupně vyšší.

Nováčci u bezpečnostních sborů by nově měli být přijímáni na zkušební dobu. Nyní je totiž podle předkladatelů velmi obtížné propustit nově přijatého příslušníka, u kterého se v prvních měsících služebního poměru ukáže, že nemá nutné předpoklady.

Pokud budou členové bezpečnostních sborů sloužit nově proplácené přesčasy, rozpočtové náklady se odhadují na 210 milionů korun ročně. Odhad ale vychází z toho, že příslušníci si budou za přesčasy většinou vybírat náhradní volno.