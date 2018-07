Praha - Pro policisty a hasiče bude ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček při jednáních o platech na příští rok žádat navýšení tarifů o čtyři procenta a rizikového příplatku o šest procent. Celkem jde o 1,45 miliardy, řekl novinářům po jednání úzkého vedení sociálních demokratů. Zopakoval, že ČSSD bude podporovat požadavek odborů na nárůst platů ve veřejné sféře o deset procent plošně, učitelé by měli dostat 15 procent navíc. Hamáček po jednání grémia také uvedl, že dnes v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem nemluvil o nominaci Miroslava Pocheho do čela české diplomacie.

"Pokud bychom měli splnit to, co pokládám za optimální, to znamená šest procent do rizikového příplatku a čtyři procenta do tarifů, ta částka je 1,45 miliardy korun," uvedl Hamáček na dotaz, jaké navýšení rozpočtu pro příští rok bude požadovat pro svůj resort.

Nárůst platů ve veřejném sektoru o deset procent si podle propočtů ČSSD vyžádá zhruba 4,5 miliardy. Podle vyjádření bývalého ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kterého dnes v čele resortu vystřídala Jana Maláčová (ČSSD), bude ministerstvo práce žádat na růst rodičovského příspěvku zhruba čtyři miliardy a miliardu navíc na investice v sociálních službách.

Další navýšení budou chtít ministerstvo kultury na podporu městských uměleckých scén a ministerstvo vnitra na techniku a výbavu policistů a hasičů. O požadavcích jednotlivých ministerstev bude ČSSD jednat až po dohodě na platech, uvedl dnes Hamáček.

Návrh rámce rozpočtu se schodkem 50 miliard korun schválila předchozí jednobarevná vláda hnutí ANO v demisi v polovině června. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bude s jednotlivými ministry jednat o dalších požadavcích během srpna. Návrh rozpočtu počítá s více penězi na platy učitelů či důchody, naopak s menšími náklady na sociální dávky. Výdaje by měly růst většině úřadů a ministerstev.

Celkové příjmy rozpočtu na příští rok naplánovalo ministerstvo financí na 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje by měly být 1,482 bilionu, z toho výdaje na investice mají stoupnout meziročně o 21 miliard na 78,7 miliardy korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU. Vláda musí podle zákona návrh rozpočtu odeslat do Sněmovny do konce září.

V Lánech Hamáček o Pochem nemluvil, předsednictvo bude za měsíc

Hamáček dnes v Lánech, kde se účastnil jmenování ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), s prezidentem Milošem Zemanem nemluvil o nominaci Miroslava Pocheho do čela české diplomacie. Po jednání grémia ČSSD novinářům řekl, že na toto téma nezbyl čas. Předsednictvo ČSSD, které má otázku vedení ministerstva zahraničí řešit, se sejde 31. srpna. Kvůli nesouhlasu prezidenta s nominací ČSSD vede resort Hamáček, který je zároveň i ministrem vnitra.

Zeman v polovině července ČTK řekl, že považuje v současné chvíli otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit ministerstva vnitra i zahraničí, ponechává čistě na něm. Europoslance Pocheho vybralo do čela diplomacie předsednictvo ČSSD v květnu. Zeman ho však s odkazem na to, že zpochybňuje odmítání migračních kvót a českou proizraelskou politiku, odmítl jmenovat. Na osobní schůzce ho vyzval, aby o funkci neusiloval. Sociální demokracie dosud na Pochem trvá.

K činnosti vybízí premiéra Andreje Babiše (ANO), který naopak hovoří o tom, že příslušné návrhy na Hrad doručil a řešení by měla hledat především sociální demokracie.

Hamáček situaci v čele resortu označuje za dočasnou. Při jeho nástupu Poche prohlásil, že bude v Černínském paláci působit jako nehonorovaný politický tajemník. Hamáček ale v první polovině července poslancům zahraničního výboru řekl, že Poche zatím na ministerstvu v žádné oficiální funkci není.