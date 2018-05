Ilustrační foto - Majitel Student Agency Radim Jančura představil 4. dubna v Praze autobusy nové generace Irizar i8. Žluté autobusy pod značkou RegioJet budou od poloviny května jezdit na lince mezi Prahou, Hradcem Králové, Jaroměří a Trutnovem. V mezinárodní dopravě dopravce zavede linku do francouzského Lyonu.

Praha/Brno - Policisté podruhé obvinili muže, který loni v březnu opakovaně šířil poplašné zprávy o bombě uložené v dopravních prostředcích firmy RegioJet. Podle detektivů dopravní společnost a jejího majitele Radima Jančuru zároveň vydíral. Hrozí mu za to až osm let vězení. Obviněný stojí před soudem za stejný čin, který podle policie spáchal o rok dříve. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Policisté třicetiletého muže nově obvinili na konci letošního března kvůli činu, který podle detektivů spáchal o rok dříve. Oznámil tehdy uložení nástražného výbušného systému v prostředcích hromadné dopravy dopravní společnosti. Zároveň podle policistů prostřednictvím sociálních sítí a e-mailu kontaktoval majitele společnosti a požadoval po něm vyplacení částky v řádu několika desítek tisíc eur.

Ibehej upozornil, že muž svoje výhrůžky stupňoval tím, že pokud nebudou jeho podmínky splněny, tak oznámí další uložení nástražných výbušných systémů. "Tímto způsobem tak mohlo dojít k faktické likvidaci podnikání poškozeného," dodal Ibehej.

Obviněný je kvůli shodnému jednání podle Ibeheje souzen v Brně. Policisté ho na podzim 2016 vypátrali v Hondurasu, kde se několikrát soudně trestaný muž skrýval. Policie ho proto nejprve stíhala jako uprchlého. Dopaden byl díky spolupráci českých detektivů s kolegy s Interpolu i z dalších států.

Mluvčí dopravní firmy Aleš Ondrůj dnes ČTK řekl, že podnik práci policie oceňuje. "Určitě doporučujeme všem, kdo by se ocitli v obdobné situaci, aby se s důvěrou obrátili na policii a poskytli jí maximální součinnost," doplnil Ondrůj.