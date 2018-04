Haag (Nizozemsko) - Policisté zemí Evropské unie, Spojených států a Kanady výrazně omezili schopnost organizace Islámský stát (IS) šířit po internetu svou propagandu. Informoval o tom dnes evropský policejní úřad Europol. Koordinovaný postup ochromil především činnost agentury Amak, jejímž prostřednictvím se radikálové v minulosti hlásili k zodpovědnosti za několik teroristických útoků.

"Touto průkopnickou operací jsme zasadili tvrdou ránu schopnosti IS šířit po internetu propagandu a radikalizovat mladé lidi v Evropě," uvedl v prohlášení ředitel Europolu Rob Wainwright. Data, která se podařilo během akce zajistit, by měla podle evropského policejního úřadu přispět k identifikaci lidí v pozadí propagandistické mašinerie IS i některých radikalizovaných osob.

Akce postihla především agenturu Amak, jejímž prostřednictvím se radikálové z IS v minulosti hlásili k zodpovědnosti za teroristické útoky, ale také rozhlasovou stanici Baján a dva velké zpravodajské weby. Amak šířila informace přinejmenším v devíti světových jazycích, IS se jejím prostřednictvím přihlásila mimo jiné k atentátům v Paříži v roce 2015, v Bruselu a Berlíně v roce 2016 a v Barceloně v loňském roce.

Na policejní akci pod vedením belgického státní zastupitelství se podle Europolu podíleli vyšetřovatelé z šesti unijních zemí (Belgie, Británie, Bulharska, Francie, Nizozemska a Rumunska), Spojených států a Kanady. Akce byla zahájena koncem roku 2015.