Dubí (Teplicko) - Policie dnes zadržela na shromáždění krajní pravice v Dubí šest lidí, dva podezřívá z výtržnictví v souvislosti s útokem na novináře. Čtyři osoby jsou podezřelé ze spáchání přečinu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. ČTK to řekl mluvčí policie Dan Vítek. Zásah v Dubí policie krátce před půl čtvrtou ukončila.

Před městským úřadem v Dubí se krátce po 13:00 sešla podle policie asi stovka lidí. Organizátoři uvedli, že demonstrantů bylo 150 až 200. Poté, co vyslechli projevy předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase či šéfa krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby, se vydali k místnímu koupališti, které bylo dnes z preventivních důvodů uzavřeno. Tam Vandas demonstraci oficiálně ukončil. Poté se začali účastnici akce pomalu rozcházet.

Právě kvůli nedávné potyčce na koupališti v Dubí, kde vznikla roztržka mezi dvěma ženami údajně kvůli dětem na brouzdališti, svolala krajně pravicová strana dnešní protest. Napadené ženy se zastal mladý muž, který utrpěl zranění. Policie v souvislosti s potyčkou obvinila šestadvacetiletou ženu z Teplic a okolnosti události, jejíž průběh popisují účastníci různě, vyšetřuje. Na koupališti dnes viselo oznámení, že je z technických důvodů uzavřeno. Starosta Dubí Petr Pípal ČTK řekl, že se radnice dohodla s provozovatelem na uzavření areálu z preventivních důvodů.

Konflikt mezi novinářem Vítem Hassanem z Parlamentních listů a účastníky akce nastal krátce po začátku projevu Vandase. "Přijel jsem sem fotit tuto akci. Nikomu jsem nic nedělal. Začali mě vytlačovat, vyzývat k boji, já jsem je absolutně ignoroval. Udělal jsem pár fotek a jeden mě začal tahat za foťák, tak jsem šel pryč. Schytal jsem několik ran," řekl ČTK Hassan s tím, že podá trestní oznámení. Podle něj je zcela absurdní na demonstraci tvrdit, že byl napaden jeden člověk přesilou, a vzápětí, aby došlo ke stejné události.

Dubí navrhovalo pořadatelům, aby shromáždění uspořádali na jiném místě. S tím, ale DSSS nesouhlasila. "Nezbylo nám nic jiného než akci povolit," řekl ČTK starosta, který sledoval protest z úřadu. "Je to nyní na vyhodnocení Policie České republiky, protože to, co se tady stalo, bylo nad rámec toho shromáždění," řekl starosta. Podle něj je jinak v Dubí klid. "Neklid panuje pouze na sociálních sítích," řekl.

Provozovatelem místního koupaliště je firma Marius Pedersen, která rozhodla, že občané Dubí budou mít slevu na vstupném. Případem se zabývá Česká obchodní inspekce, která řeší, zda se nejedná o diskriminační dvojí ceny. Slevu pro občany na vstupném poskytuje také koupaliště v Duchcově.