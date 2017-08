Ostrava - Policie zadržela v souvislosti s požárem historického kostela v Třinci-Gutech dva lidi, které podezřívá ze žhářství a možná i obecného ohrožení. Na tiskové konferenci v Ostravě to řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Policie zatím podle něj nikoho neobvinila. Podrobnější informace o podezřelých kriminalisté nechtěli sdělit.

Vzácný dřevěný kostel ze 16. století v Gutech shořel v noci na středu. Plameny stavbu prakticky celou zničily. Téměř nedotčený zůstal pouze kříž stojící těsně vedle věže kostela. Při požáru nebyl nikdo zraněn, hmotné škody půjdou podle prvotních odhadů do desítek milionů korun.

Prakticky hned po požáru se začalo mluvit o možnosti vystavět na místě věrnou repliku bývalého svatostánku. Mluvčí ostravsko-opavské diecéze Pavel Siuda ČTK dnes řekl, že diecéze začala činit kroky, aby se na místě vyhořelého gutského kostela dala postavit jeho "vědecká rekonstrukce".

Třinec zvažuje podle starostky Věry Palkovské vypsání sbírky a uspořádání charitavního koncertu. Palkovská dnes ČTK řekla, že vyhlášení sbírky na kostel má v pondělí projednat na mimořádném zasedání městská rada. První schůzku týkající se charitativního koncertu má starostka dnes večer a odpoledne se sejde i s náměstkem ministra kultury, s nímž chce probrat možnost získat na stavbu dotaci. "Dáme síly dohromady, aby kostelík stál," slíbila starostka.

Podle Siudy diecéze začala k případné výstavbě shromažďovat potřebnou dokumentaci, přičemž některou má už z předešlé rekonstrukce stavby. "Děláme takové kroky, pokud se o stavbě rozhodne, abychom byli připraveni," uvedl mluvčí. Zatím nebyl s to říci, kolik by výstavba repliky stála. Odhadem by to podle něj mohlo být kolem 22 milionů korun jako u repliky kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové, který vyhořel v roce 2002. Částka by ale byla jen na stavbu, nezahrnuje vnitřní vybavení jako lavice, řekl Siuda. Diecéze podle něj uvítala aktivitu města ohledně sbírky, a sama proto ani žádnou další pořádat nebude.

Siuda doplnil, že na místě vyhořelého kostela se v neděli před polednem uskuteční mše pod širým nebem. Kde se budou farníci scházet na bohoslužbu poté, musí farnost vyřešit.

Podle letopočtu vytesaného v portálu je možné, že kostel v Gutech byl postaven roku 1563, mohl ale být ještě starší. V letech 2012 až 2014 byl kostel zrekonstruován za 4,3 milionu korun.