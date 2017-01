Chicago - Vlnu rozhořčení vyvolal ve Spojených státech případ čtveřice mladých lidí, která na internetu zveřejnila živý videopřenos, na němž zbila svázaného postiženého mladíka. Chicagská policie mladíky i díky zhlédnutí půlhodinového videa zadržela a chystá obvinění z násilného trestného činu. Informovala o tom televize CNN.

Osmnáctiletý mladík, který je na záznamu vidět svázaný a s přelepenými ústy, byl podle policie nalezen ve zbídačeném stavu a s poraněnou hlavou v úterý navečer. Lékaři museli rozrušeného muže dlouhé hodiny uklidňovat, než byl schopen souvislé výpovědi, v níž popsal prožité trauma. Spolu s videem a výpovědí svědků volajících na tísňovou linku to policii stačilo k dopadení pravděpodobných pachatelů.

"Je to nechutné. Když to vidíte, říkáte si, co může člověka přimět, aby s někým takhle zacházel," řekl médiím Eddie Johnson z chicagské policie, podle něhož byli zadrženi dva muži a dvě ženy, všichni ve věku 18 let.

Zbitý mladík trpí podle něho lehkým mentálním postižením a byl známým jednoho z útočníků. Rodiče jej pohřešovali již několik dní a podle policie mohl být unesen až 48 hodin. Vyšetřovatelé nevylučují, že zprvu šel se svým známým dobrovolně.

Na videu mu trýznitelé klepou cigaretový popel na hlavu, šlapou mu na obličej a odřezávají vlasy z čela nožem. V pozadí se přitom ozývá hlasitý smích.

Policisté se nyní zabývají tím, jaká obvinění vznesou. Ve hře je také obvinění z rasistického trestného činu, neboť útočníci jsou černoši a oběť běloch. Mezi výkřiky se přitom ozvaly také urážky mířené na bělochy.

"Přestože jsou dospělí, je jim jen 18. Děti dělají hloupé věci - spíše bych je měl nazývat dětmi," řekl chicagský policejní velitel Kevin Duffin. Pro klasifikaci činu bude podle něj zásadní "určit, zda to mysleli vážně, anebo šlo jen o hloupý úlet, s nímž se chtěli pochlubit".