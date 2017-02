Kriminalisté v Liberci vyšetřují smrt novorozence. Tělo objevil v sobotu 11. února náhodný svědek v kontejneru na domovní odpad (na snímku uprostřed). Policie žádá o pomoc veřejnost. Informovala o tom dnes policejní mluvčí Libereckého kraje Ivana Baláková. Tělo objevil svědek v ulici Na Bídě v sobotu zhruba půl hodiny před polednem. "Kriminalisté zatím nevědí, kdo novorozeně do kontejneru odložil a v této souvislosti žádají veřejnost o pomoc. Zajímá je pohyb lidí a vozidel v místě nálezu, a to v časovém úseku od 10. února do 11:15 dne 11. února," uvedla Baláková. ČTK/Policie ČR