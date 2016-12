Řím - Policie nedaleko severoitalského Milána zastřelila Tunisana Anise Amriho, který je považován za pachatele pondělního útoku na vánoční trh v Berlíně. Německá kancléřka Angela Merkelová za zákrok Itálii poděkovala a řekla, že Německo se zbavilo bezprostřední hrozby. Německý ministr vnitra Thomas de Maiziére hovořil o velké úlevě, ale varoval, že ohrožení terorismem zůstává vysoké. Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek oznámil, že jednou z dvanácti obětí útoku je i česká občanka. Podle premiéra Bohuslava Sobotky se ukázalo, že terorismus nezná hranic.

"Může se nám na konci tohoto týdne ulevit, že jedno akutní nebezpečí pominulo. Nebezpečí terorismu jako takového ale trvá," uvedla Merkelová. Islámský terorismus a jeho činy jsou podle ní pro společnost stále výzvou, v této věci přislíbila rychlé přijetí nutných opatření pro větší bezpečnost Německa.

Čtyřiadvacetiletého Amriho zastavila ve tři hodiny ráno ve městě Sesto San Giovanni poblíž lombardské metropole Milána během rutinní kontroly hlídka složená ze dvou policistů. Hledaný Tunisan následně podle italských médií sáhl do batohu pro zbraň a na policisty vystřelil. Jednoho z nich přitom zranil na rameni. Při pokusu o útěk Amriho další policista zastřelil.

Zraněný strážce zákona v ohrožení života není, uvedl italský ministr vnitra Marco Minniti, podle kterého o identitě zastřeleného není jakýchkoli pochyb.

Šéf italského protiteroristického útvaru uvedl, že Amri do Itálie, kde pobýval již v letech 2012 až 2015, přijel vlakem z Francie. To německé vyšetřovatele překvapilo, neboť předpokládali, že Amri je stále v Německu. Francie Amriho cestu odmítla komentovat.

Amriho smrt potvrdila přes agenturu Amak i teroristická organizace Islámský stát. Agentura, přes kterou islamisté komunikují, zveřejnila i video, ve kterém Tunisan přísahal IS věrnost a vyzval k dalším atentátům.

Jednou z dvanácti obětí pondělního útoku na vánoční trh na náměstí Breitscheidplatz v západní části centra německé metropole je i Češka Naďa Čižmárová, která v Německu dlouhodobě pracovala.

Podle německých úřadů zahynulo při teroristickém útoku v Berlíně 12 lidí: osm Němců, Italka, Izraelka, Češka a původní polský řidič, jehož kamion byl zneužit k atentátu.

Zaorálek telefonoval s manželem zesnulé Češky a nabídl mu pomoc ministerstva i českého velvyslanectví v Berlíně. Záleží podle něj na rodině, zda ji využije. České občany Zaorálek vyzval, aby se podobnými teroristickými činy nenechali zastrašit. Hodně sil v těžkém období rodině popřál i prezident Miloš Zeman.

"Že je mezi těmi oběťmi, to samozřejmě jsem dlouho nevěděl. Policie mně to nemohla říct, protože oni musejí mít podle nějakých mezinárodních předpisů naprostou jistotu, že to ta osoba je," řekl manžel české oběti Petr Čižmár v rozhovoru s ČT, kde také vysvětloval, proč se rozhodl jméno své manželky zveřejnit. "Já jsem chtěl, aby bylo jasné, že jsme lidi, kteří skutečně existují, že jsme lidé, kteří mají jména, kteří mají svoje známé, svoje přátele, a že se to skutečně týká náš všech. Že to není nějaká anonymní občanka České republiky, která se stala někde v zahraničí obětí teroristického útoku."

Podle české diplomacie se Čižmárová stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě. Premiér Sobotka uvedl, že se v Německu tragicky potvrdilo, že terorismus nezná hranice a že jeho obětí se může stát i český občan. Evropa musí být podle něj více než kdy jindy jednotná a silná. "Musíme zásadně posílit naši bezpečnost a vést proti těmto šíleným fanatikům nekompromisní boj," stojí v Sobotkově prohlášení.

V západoněmeckém Duisburgu dnes policie zadržela dva bratry z Kosova, kteří jsou podezřelí z plánování teroristického útoku na nákupní centrum v nedalekém Oberhausenu. Podle policie ale případ s útokem v Berlíně nesouvisí. V jakém stádiu příprav atentát byl, není jasné.

Policie v Hamburku prověřuje možnou spojitost atentátu na vánoční trh v Berlíně s říjnovou záhadnou vraždou šestnáctiletého mladíka. K oběma činům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát.

Kvůli pondělnímu útoku zavádí německá policie přísnější opatření i ve vánoční dopravě. Na letištích a na nádražích posiluje ostrahu. Policisté se ve zvýšené míře zaměří také na třicetikilometrové pásmo u německých hranic.