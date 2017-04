Praha - Policie ukončila prověřování údajného útoku na počítač prezidenta Miloše Zemana, kam hackeři podle hlavy státu nahráli dětskou pornografii. V této souvislosti nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání, sdělila ČTK mluvčí policejní prezidia Iveta Martínková. Podle serverů Neovlivní.cz a Aktuálně.cz se musel závadný obsah do počítače prezidenta dostat jinak. Tvrdí, že se na něj Zeman sám proklikal. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček takovou verzi odmítá.

Policie se podle mluvčí případem zabývala z úřední povinnosti. "Nicméně prošetřování již bylo ukončeno z důvodu, že v této souvislosti nebylo zjištěno podezření z protiprávního jednání," dodala Martínková. Bližší podrobnosti případu policie nebude komentovat.

Ovčáček v reakci na zprávy médií na twitteru uvedl, že se nezpochybnitelně jednalo o útok hackerů. "Pan prezident v žádném případě na PC neklikl na závadový obsah. Hackeři napadli nejméně 11 redakčních systémů, které pak vykazovaly závadový obsah. Hradní informatici ihned jejich správce upozornili," napsal na sociální síti.

Zeman na konci března rádiu Frekvence 1 řekl, že ani ne před rokem mu někdo na počítač nainstaloval dětskou pornografii. "Já jsem si to prohlížel asi deset vteřin, než jsem pochopil, o co se jedná, pak jsem zavolal 'ajťáky' z Hradu," řekl. Dodal, že chtěl na pachatele podat trestní oznámení, ale nestalo se tak, protože stopy vedly do americké Alabamy.

Ovčáček později upřesnil, že se incident stal v roce 2015. Zpravodajskému webu Českého rozhlasu řekl, že citlivé nebo tajné informace uniknout nemohly, protože Zeman počítač používá pouze k prohlížení stránek na internetu, e-mail nevyužívá a do počítače nic neukládá. Zároveň mluvčí poznamenal, že od té doby byla ochrana počítačové sítě "několikanásobně zvýšena".

Pražský hrad se kvůli případu neobrátil na Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Podle mluvčího úřadu Radka Holého počítač zřejmě nespadá pod zákon o kybernetické bezpečnosti, takže povinnost incident hlásit Hrad neměl. Server Aktuálně.cz později informoval, že experti NBÚ chystají návštěvu Hradu, aby provedli analýzu tamního kybernetického zabezpečení.