Ilustrační foto - Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek na konci října odejde z vlády. Rozhodl se tak kvůli obvinění svého prvního náměstka a blízkého spolupracovníka Vladimíra Šišky z podplácení. Drábek to oznámil 3. října v Praze novinářům.

Ilustrační foto - Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek na konci října odejde z vlády. Rozhodl se tak kvůli obvinění svého prvního náměstka a blízkého spolupracovníka Vladimíra Šišky z podplácení. Drábek to oznámil 3. října v Praze novinářům. ČTK/Peška Stanislav

Praha - Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá dva bývalé vedoucí pracovníky ministerstva práce kvůli přípravě dotačního podvodu a zneužití pravomoci při transformaci Fondu dalšího vzdělávání. Obviněn je i další bývalý vedoucí jednoho z oddělení ministerstva. ČTK o tom informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Exministr práce Jaromír Drábek (TOP 09) na svém webu uvedl, že usnesení o svém stíhání dostal koncem února. Podle něj je obvinění vykonstruované.

"Věc se týká transformace organizace Institut výchovy bezpečnosti práce na státní příspěvkovou organizaci Fond dalšího vzdělávání, dle závěrů kriminalistů NCOZ bez opory v zákoně," uvedl Ibehej. Podle něj i bývalý vedoucí oddělení byl obviněn pro přípravu dotačního podvodu. Dva obvinění podali stížnost kvůli zahájení stíhání a státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze o ní zatím nerozhodl, dodal Ibehej. Další informace centrála zatím poskytovat nebude.

Podrobnosti nechce sdělovat ani ministerstvo práce. Podle mluvčího ministerstva práce Vladimíra Řepky se škoda vyčíslí v trestním řízení, do něhož se ministerstvo přihlásilo jako další poškozený. "Ministerstvu práce a sociálních věcí bylo oznámeno zahájení trestního stíhání bývalého ministra a dalších pracovníků MPSV pro dotační podvod," uvedl mluvčí resortu.

Fond dalšího vzdělávání (FDV) existuje od roku 2011 jako příspěvková organizace ministerstva práce. Vznikl kvůli čerpání peněz z evropských fondů na projekty ke zlepšení zaměstnanosti. Drábek resort vedl od července 2010 do října 2012. Na svém webu dnes uvedl, že je stíhán za to, že v letech 2011 až 2012 opakovaně podepsal změnu zakládací listiny fondu a protiprávní změny měl podle policie provést úmyslně. FDV pak čerpal peníze z rozpočtu z peněz na politiku zaměstnanosti. "Proti věcné stránce čerpání nejsou v usnesení žádné námitky, napadán je jen předchozí podpis změny zřizovací listiny, tedy čistě formální akt," napsal na webu Drábek. Obvinění označil za vykonstruovaná.

Policisté zasahovali na ministerstvu kvůli fondu v prosinci 2016. Tehdy přišli pro dokumenty a další materiály. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v červenci 2015 uvedl, že ministerstvo práce při zřizování fondu porušilo zákon. Resortu se podařilo ukotvit fond do legislativy dodatečně, dostal se do novely o zaměstnanosti. Podle dřívějších informací tak Evropská komise mohla fond vyhodnotit jako neoprávněného příjemce evropských peněz a hrozilo vracení dotací do Bruselu. Fond vedl například od roku 2012 kritizovaný projekt Stáže ve firmách za plánovanou částku 800 milionů - 680 milionů z fondů EU a 120 od státu.