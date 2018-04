Ostrava - Policie se připravuje na sobotní rizikový zápas první fotbalové ligy mezi Baníkem Ostrava a Spartou Praha. Utkání je vyprodané a na stadion se chystá přes 14 tisíc fanoušků. Do bezpečnostního opatření se zapojí desítky policistů, kterým pomohou také strážníci, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

"Dosavadní zkušenosti s fanoušky obou klubů, analýza dosud zjištěných informací i předchozí incidenty těchto 'fans' řadí tento zápas mezi rizikové," řekla Holčáková.

Zapojeni budou policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté i specialisté antikonfliktního týmu či policisté speciální pořádkové jednotky. "Situaci bude mimo jiné monitorovat také vrtulník. Na opatření se budou podílet i strážníci Městské policie Ostrava," doplnila mluvčí.

V Ostravě to bude první vyprodaný zápas od loňského května, kdy Baník slavil postup do ligy. Lístky zmizely za pět dní, Baník tak ve středu dal do prodeje posledních 300 vstupenek původně určených obchodním partnerům.