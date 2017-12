Praha - Policie obvinila deset mužů kvůli pěstování a prodeji marihuany. Muže ve věku od 33 do 73 let kriminalisté zadrželi na několika místech České republiky začátkem prosince. Skupina s drogou obchodovala pravděpodobně několik let, vzhledem k rozsahu množství prodané drogy některým z nich hrozí až dvanáctileté vězení. Tři z nich jsou stíháni vazebně. Na webu pražské policie to dnes uvedl její mluvčí Jan Daněk.

Na případu kriminalisté pracovali od března, kdy získali poznatek, že v jedné restauraci v Praze 5 se prodává marihuana. Podle policie majitel restaurace kupoval sazenice marihuany, které pak prodával svým komplicům. "Ti následně rostliny vypěstovali v indoorových pěstírnách a sušinu z nich prodávali zpátky majiteli restaurace. Ten ji pak přibližně dvakrát týdně, vždy v množství okolo jednoho kilogramu, vozil do jednoho z barů v Praze 3, kde byla distribuována konečným uživatelům," popsal mluvčí.

U hlavního podezřelého policisté zajistili více než kilogram sušiny. Při domovních prohlídkách pak policie zajistila více než deset kilogramů sušiny, milion korun v hotovosti, několik litrů extraktu z marihuany a asi 400 mililitrů tzv. Fénixových slz, uvedl Daněk. Podotkl, že právě Fénixovy slzy byly pro kriminalisty překvapením, protože se s nimi zatím u žádného jiného případu nesetkali. "Jedná se o velmi silný extrakt z marihuany, který může při vyšší dávce způsobit smrt," dodal.

Všichni stíhaní podle mluvčího řádně pracovali a prodej drog měli jako přivýdělek. Odhadem hlavní organizátor měsíčně prodal osm kilogramů marihuany při ceně asi 90.000 korun za kilogram, uvedl Daněk. Dodal, že muži používali krycí výrazy pro předání drog jako třeba "svačina", nebo když si objednávali drogy, tak o množství v gramech mluvili jako o metrech čtverečních s tím, že shánějí pronájem bytu o takové velikosti.