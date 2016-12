Mirošovice (u Prahy) - Středočeská policie a silničáři radí řidičům, aby dnes vůbec nevyjížděli, pokud to není bezpodmínečně nutné. Pokud řidiči musí vyjet, mají dbát zvýšené opatrnosti. Pro celou zemi je v platnosti výstraha před ledovkou, v kraji navíc začalo po poledni pršet a sněžit. ČTK to řekla mluvčí policie Markéta Johnová a dispečer krajských silničářů. Stalo se několik nehod, které si vyžádaly dvě oběti. Další lidé utrpěli zranění. Nejhorší situace je na dálnici D1, u Mirošovic, kde se srazilo 17 aut.

"Žádáme řidiče, aby kvůli ledovce vůbec nevyjížděli. Pokud je to bezpodmínečně nutné, musí dbát maximální opatrnosti, silnice v regionu jsou opravdu celé pokryté ledem," řekla ČTK dnes ráno Johnová. Tato výstraha platí až do pondělního rána, připojují se k ní i krajští silničáři. "Připojujeme se k výstraze policie a apelujeme na řidiče, aby nevyjížděli," řekl ČTK dispečer silničářů. Doplnil, že v případě problémů mohou řidiči kdykoliv volat na telefonní čísla jednotlivých oblastí a problém nahlásit.

"V tuto chvíli máme na silnicích aktivně 38 sypačů," dodal dispečer. Podle něj ale odpoledne vyjedou další, které se budou starat o preventivní posyp. "Byli povoláni další lidé na pracovní pohotovost, všichni, kdo mají ruce a nohy, budou venku." dodal dispečer.

V kraji se drží teplota od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia. Déšť se sněhem je hlášen z dálnice D1, D5 a Pražského okruhu, také z okresu Kolín, Kutná Hora, Nymburk a z Prahy-východ.

Dopravu ve středních Čechách zkomplikovala ledovka; dva mrtví

Dopravu ve středních Čechách dnes zkomplikovala ledovka. Stalo se několik nehod, které si vyžádaly dvě oběti. Další lidé utrpěli zranění. Nejhorší situace byla na dálnici D1, kde se u Mirošovic na 21,5. kilometru ve směru na Brno stala časně ráno hromadná nehoda 17 aut. Vyžádala si jednu oběť. Dálnice byla poté mezi 15. a 30. kilometrem ve směru Brno uzavřena zhruba osm hodin. Středočeská policie a silničáři apelovali na řidiče, aby dnes vůbec nevyjížděli. V kraji začalo pršet a sněžit. Pro celou zemi platí až do noci na pondělí výstraha před ledovkou.

Hromadná nehoda na D1 u Mirošovic se stala před pátou hodinou ráno. Na místě bylo několik zraněných, sanitky podle mluvčí záchranné služby Petry Effenbergerové odvezli do nemocnic dva zraněné, podle mluvčího hasičů Jaroslava Gabriela ale jednoho zraněného ještě převážel vrtulník a jeden byl ošetřen na místě. Při nehodě zemřela žena, spolujezdkyně z jednoho z havarovaných vozů. "Prováděli jsme resuscitaci, i přes veškerou snahu záchranářů žena svým zraněním na místě podlehla," řekla Effenbergerová. Za posledních deset let je to v Česku pravděpodobně první oběť při hromadných nehodách se 17 a více auty.

Nehody dnes uzavřely ve středních Čechách i dálnice D4 a D10. První byla uzavřená zhruba od 5:00 u obce Voznice na Příbramsku. Provoz tam stál osm hodin kvůli nehodě nákladního automobilu, podle policejní mluvčí Markéty Johnové se obešla bez zranění. Dálnici D10 ve směru z Liberce blokovala před Prahou více než dvě hodiny nehoda dvou osobních aut na čtvrtém kilometru. Policie dopravu odkláněla do Horních Počernic. Řidičky obou vozidel utrpěly lehká zranění, byly převezeny do vinohradské nemocnice. ČTK to řekli mluvčí pražské policie a záchranné služby Iveta Martínková a Dominik Horn.

Většina vozidel, která se dostala do hromadné nehody na D1, převážela podle Gabriela cizí státní příslušníky, vozy byly rozmístěné v úseku dlouhém zhruba 300 metrů. Havarovaly jak osobní, tak nákladní auta. Na místo byl povolán i evakuační autobus. Autobus využívali lidé, kteří čekali na policejní výslech, nebo lidé, kteří z nějakého důvodu nemohli pokračovat v cestě, řekl Gabriel.

Dopravu z dálnice ve směru na Brno policie odkláněla na exitu 15, zpět na dálnici se řidiči vraceli až na exitu 29 u Hvězdonic nebo na exitu 34 u Ostředku. Řidiči z objízdných tras hlásili podle dispečera silničářů problémy v celé délce trasy. Nejhorší situace byla podle policejní mluvčí Markéty Johnové u Českého Šternberka.

Druhá smrtelná nehoda na D1 se stala ráno ve směru na Prahu u Českého Šternberka. Srazily se tam osobní auto, dodávka a nákladní vůz. Řidiče kamionu, který označoval místo nehody, srazilo projíždějící auto. Svým zraněním na místě podlehl.

Auta se srazila i před místem hromadné nehody. Na 19,5. kilometru ve směru na Brno se podle dopravního webu srazila dvě osobní auta s nákladním, tato nehoda se obešla bez zranění. Na sjezdu z dálnice D1 na Mirošovice se také stala nehoda dvou osobních vozů s kamionem, podle informací policie byl na místě minimálně jeden zraněný.

Po 13:30 se jen kilometr před místem ranní hromadné nehody na D1 srazila další tři osobní auta, neprůjezdný byl levý jízdní pruh. "Při nehodě se nikdo nezranil," řekla Johnová. Na dálnici je od 50. kilometru až do hlavního města hlášené sněžení, které ztěžuje jízdní podmínky.

Další nehody se staly na okresních silnicích. Ráno se ve středních Čechách staly i tři nehody autobusů, jedna z nich i na 29. kilometru D1 ve směru na Prahu. Všechny se obešly bez zranění.