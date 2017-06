Praha - Česká policie se zabývá tím, proč energetická společnost ČEZ v roce 2009 za éry generálního ředitele Martina Romana poslala do Albánie ve dvou transakcích celkem sedm milionů eur (nyní asi 184 milionů Kč) na soukromý účet kosovského lobbisty Nue Kalaje. Albánské úřady mají podezření, že mohlo jít o peníze použité na úplatky pro tamní politiky a úředníky v době krátce poté, co ČEZ ovládl albánského distributora energie. Píše to Mladá fronta Dnes (MfD).

"Policie se na nás obrátila s dotazem ohledně této osm let staré bankovní transakce. S ohledem na fakt, že záležitost je v šetření, detaily nemůžeme blíže komentovat. Nicméně jako vždy poskytujeme plnou součinnost," řekl deníku mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Okolnosti, za jakých ČEZ v roce 2009 získal za 102 milionů eur 76 procent v distribuční společnosti později přejmenované na CEZ Shpërndarje, zkoumá vyšetřovací komise albánského parlamentu.

Případ se do Česka dostal díky zjištění albánského finančního zpravodajství, které na transakci ČEZ narazilo. Poznatky předalo svým českým kolegům z Finančního analytického útvaru, kteří podali trestní oznámení, píše MfD. Vyšetřování v Albánii začalo poté, co v roce 2013 dlouholetý premiér a dříve prezident Sali Berisha prohrál volby. Prověřit privatizaci distributora energie se rozhodla nová vláda.

Lobbista Nue Kalaj tvrdí, že české společnosti připravoval půdu pro potřebná jednání. Albánskému serveru Panorama Kalaj řekl, že pro ČEZ pracoval "na základě smluvních a právních vztahů". Podle albánských médií se Kalaj velmi dobře znal se synem premiéra Berishy, lobbista sám ale vazby na šéfa vlády a jeho syna popírá. Sedm milionů eur od firmy ČEZ dostal na účet v době, kdy už jako ekonomický poradce nepracoval, a vybral je v hotovosti, píše MfD.

ČEZ se z Albánie stáhl v roce 2014 poté, co uzavřel s Albánií dohodu o narovnání, podle které získá zpět do roku 2018 v ročních splátkách 100 milionů eur. Dohoda uzavřela spor, který v lednu 2013 spustilo odebrání licence firmě CEZ Shpërndarje s odůvodněním, že podnik nezajistil dovoz elektřiny a neinvestoval do albánské rozvodné sítě. ČEZ pak zahájil mezinárodní arbitráž a požadoval náhradu škody za to, že nebyla ochráněna jeho investice. ČR byla kvůli sporu připravena zablokovat Albánii přidělení statusu kandidátské země EU.