Poděbrady (Nymbursko) - Policie nemá prostředky, kterými by mohla v předstihu získat informace, kde se bude konat nelegální technoparty. U Osečku na Nymbursku, kde se konala neohlášená technoparty od pátku 28. července do neděle, začala kvůli velkému počtu přijíždějících kolabovat doprava v okolí, a to včetně dálnice D11. Policie měla obavy z vážné dopravní nehody, a proto velitel zásahu raději uvolnil účastníkům vjezd na louku, který předtím policie uzavřela. Řekl to dnes vedoucí územního odboru policie Nymburk Marek Jirouš při setkání s občany v Poděbradech.

Policie se o místě konání technoparty dozvěděla až ve chvíli, kdy již na louce u Osečku byli první účastníci. "Policisté ihned vyrazili na místo a snažili se zabránit příjezdu dalších vozidel na louku. Bohužel kvůli velkému počtu přijíždějících aut začala kolabovat doprava na silnici I/38, následně i na dálnici D11, což bylo vzhledem k rychlosti vozidel jedoucích po dálnici velice nebezpečné," řekl Jirouš. "V tuto chvíli jsem se rozhodoval mezi dvěma zly. Jako menší zlo jsem vyhodnotil, že nebudeme riskovat nějakou vážnou nehodu, proto bylo lepší pustit přijíždějící účastníky na louku, abychom uvolnili okolní silnice," dodal Jirouš.

Policisté následně volili mezi několika možnostmi postupu. "Kvůli stavu jednotlivých účastníků nebylo možné nařídit hromadný odjezd, protože řada z nich byla pod vlivem alkoholu a drog," řekl Jirouš. Podle něj se tak policie snažila alespoň zabránit hraní hudby, která okolní obyvatele nejvíce obtěžovala. "Sledovali jsme možnost, jak odpojit soundsystémy od elektřiny. U několika soundsystémů jsme uspěli, ale pak jsme narazili na pasivní odpor," dodal Jirouš.

Na louce bylo 25 zvukových systémů. Zdejším policistům pomáhali policisté z Královéhradeckého, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Policie zadržela čtyři osoby, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu. Kolik lidí je podezřelých ze spáchání přestupku, Jirouš neuvedl.

Mezi zhruba čtyřiceti lidmi, kteří se veřejné besedy zúčastnili, byli účastníci technoparty i místní obyvatelé. Místní kritizovali nečinnost policie a volali po tvrdším zásahu. Účastníci akce naopak policii za její postup poděkovali. "Žádné násilí jsme nechtěli," řekl jeden z nich.

Technoparty začala v pátek 28. července, v sobotu na ní bylo až 6000 lidí. Policisté je vyzvali k odjezdu, většinou ale neposlechli. Mnoho lidí bylo pod vlivem alkoholu a drog, a nemohli tak hned odjet.

V sobotu kolem poledne policie uzavřela všechny přístupové cesty, lidi kteří se rozhodli odjet, pouštěla z akce bez problémů. Výzvu k ukončení policisté několikrát zopakovali. Řešili také řadu dopravních přestupků včetně pohybu chodců po dálnici. Poslední účastníci technoparty louku opustili v pondělí dopoledne.