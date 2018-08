Janov - Zřícení dálničního mostu v Janově na severu Itálie si v úterý vyžádalo nejméně 35 mrtvých. Dalších 16 lidí je zraněno. Podle agentury ANSA to dnes oznámila italská policie, přičemž upozornila, že tragická bilance se může zvýšit. Uvedené údaje už v úterý sdělili záchranáři, ale úředně byl potvrzen nižší počet mrtvých - nejprve 23 a později 26.

Na rušné dálnici A10 v Janově se zřítila část mostu v délce jednoho sta až dvou set metrů. Z výšky 45 metrů přitom spadlo na 35 osobních aut a několik kamionů, včetně českého, jehož řidič přežil a podle českého ministerstva zahraničí není v ohrožení života.

ANSA už v noci na dnešek s odvoláním na sdělení ministerstva vnitra napsala, že mezi 35 oběťmi jsou i tři děti ve věku osmi, dvanácti a třinácti let.

Příčina zřícení mostu není známa. V době neštěstí silně pršelo a někteří lidé tvrdí, že k tragédii přispělo podmáčení půdy. Svědci události také řekli, že do jednoho pilíře udeřil blesk. V italských médiích se ale objevují také zprávy, že most ze 60. let minulého století byl často opravován a že experti upozorňovali na nedostatečnost těchto oprav.

Italská vláda chce, ať rezignuje vedení firmy provozující most

Rezignaci vedení společnosti, která provozuje dálniční most, jehož část se v úterý v Janově zhroutila, požaduje italský ministr dopravy Danilo Toninelli. Vláda též chce firmě Autostrade per l'Italia odebrat koncesi ke správě dálnice, jejíž součástí je i dotčený most, a vymáhat finanční postih, řekl dnes Toninelli. Firma by mohla podle smlouvy zaplatit až 150 milionů eur (3,85 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Reuters.

"Vedení firmy Autostrade per l'Italia musí nejprve odstoupit," uvedl ministr na facebooku. "(Společnost) Autostrade per l'Italia nebyla schopna dostát svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování této infrastruktury," řekl Toninelli v televizním kanálu RAI 1. Informoval dále, že svůj resort zmocnil, aby aplikoval sankce vyplývající ze smlouvy uzavřené se společností, tedy aby jí odebral koncesi a vymáhal finanční postih, který podle smlouvy může být až 150 milionů eur.

Zřícení dálničního mostu si vyžádalo nejméně 37 mrtvých, z nichž pět nebylo dosud identifikováno, informovala dnes janovská prefektura. Ze 16 raněných je 12 v kritickém stavu. Z výšky 45 metrů spolu s vozovkou dálnice spadlo na 35 osobních aut a několik kamionů. Příčina neštěstí se vyšetřuje.