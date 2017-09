Žena pokládá 25. září květinu na Karlově mostě v Praze. U sousoší sv. Norberta, Václava a Zikmunda vzniklo improvizované pietní místo jako vzpomínka na herce Jana Třísku, který zemřel poté, co se zranil při pádu z Karlova mostu do Vltavy.

Žena pokládá 25. září květinu na Karlově mostě v Praze. U sousoší sv. Norberta, Václava a Zikmunda vzniklo improvizované pietní místo jako vzpomínka na herce Jana Třísku, který zemřel poté, co se zranil při pádu z Karlova mostu do Vltavy. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Tragický pád herce Jana Třísky z Karlova mostu byl podle prvních zjištění policie pravděpodobně nešťastnou náhodou. ČTK to dnes řekl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Zároveň vyzval všechny případné svědky sobotní události, aby se přihlásili na tísňovou linku.

"Informace zjištěné v rámci prošetřování vypovídají o tom, že se v dané situaci jednalo s největší pravděpodobností spíše o nešťastnou náhodu než o cílené jednání osmdesátiletého muže," uvedl Hulan.

Prověřování pádu dále pokračuje. "Policisté prošetřující tento případ prosí každého, kdo byl v inkriminovanou dobu kolem 16:00 v sobotu na Karlově mostě nebo v jeho blízkosti, třeba i jako pasažér nějaké výletní lodi, pořizoval si jakékoliv video nebo fotomateriály, nebo byl přímo svědkem té události, ať se přihlásí prostřednictvím linky 158," doplnil mluvčí.

Herce podle serveru Blesk.cz vytáhli z řeky dva polští turisté, kteří pracují jako důlní záchranáři v jihopolském Rybniku a v sobotu si dopřáli výletní plavbu po Vltavě. Když chtěli skočit do vody, posádka lodi je prý chtěla zadržet, že je to příliš nebezpečené. Nakonec se obrátili na kapitána. Ten podle nich mlčel, což si vyložili jako souhlas, a tak skočili. Muže pak na palubě asi 15 minut resuscitovali. "Jeden z nás mu dával masáž srdce, druhý umělé dýchání. Pak mu naskočilo srdce, obrátili jsme ho na bok, aby se mu lépe dýchalo," řekli deníku Blesk.

Tříska byl po pádu do Vltavy ve vážném stavu, v noci na dnešek zemřel v pražské Ústřední vojenské nemocnici. V sobotu první informace hasičů o neštěstí na Karlově mostě uváděly, že muž do řeky skočil. Policie to ale v neděli nepotvrdila a uvedla, že událost vyšetřuje.

Možnost, že by Tříska chtěl spáchat sebevraždu, odmítl herec a režisér Jiří Mádl, pod jehož vedením mělo v těchto dnech začít natáčení filmu Na střeše s Třískou v hlavní roli. "Honza Tříska byl v perfektní kondici a těšil se na velikánskou roli. Poslední měsíce nežil ničím jiným. Představa, že by přiletěl z Kalifornie, absolvoval kostýmní zkoušky a šel ukončit život, je naprosto hloupá," napsal Mádl na facebooku. Třískovi se podle něj vymstil jeho rituál návštěvy Karlova mostu, který dělal před natáčením každého nového filmu.

Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Ve Spojených státech natočil 44 filmů. Po revoluci v listopadu 1989 se do Česka vracel na natáčení i divadelní jeviště. Poslední filmovou roli ztvárnil ve snímku Jana Svěráka Po strništi bos.