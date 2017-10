Praha - Vedení policie odmítá, že by policisté ponižovali lidi v celách předběžného zadržení nebo s nimi jinak špatně zacházeli. Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán to dnes sdělil ČTK v reakci na zprávu veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Ombudsmanka v srpnu uvedla, že se při kontrolách cel setkala s nepřiměřenými zásahy do práv, soukromí i důstojnosti zadržených.

"V žádném případě nebylo zjištěno, že by se policisté dopouštěli vůči osobám ponižujícího či jiného špatného zacházení. Identifikována byla ojedinělá pochybení jednotlivců, nikoli však pochybení systémová," zdůraznil Bocán.

Úřad Šabatové navštívil v letech 2015 až 2016 celkem 47 policejních cel při neohlášených kontrolách ve 14 obvodních odděleních policie. Ombudsmanka následně kritizovala mimo jiné to, že se zadržení musejí svlékat donaha a dělat dřepy. Vadilo jí třeba také to, že základní hygienické potřeby dostanou jen na výslovnou žádost.

Šabatová chtěla po policejním prezidentovi, aby ji informoval, jaká přijal na základě zprávy obecná doporučení. "S namítanými pochybeními byly příslušné součásti policie seznamovány krátce po vykonaných návštěvách a již v této době přijímaly opatření k zamezení jejich opakování," uvedlo nyní prezidium.

Bocán doplnil, že policie na zlepšování podmínek v celách dlouhodobě pracuje a že v tomto směru policisty vzdělává.

V policejní cele může zadržený člověk strávit maximálně 72 hodin, poté ho policie musí buď propustit na svobodu, nebo převézt do vazební věznice. Při umístění do cely musí být zadržený podle zákona poučen o svých právech a povinnostech, což je jedna z povinností, jejíž provedení Šabatová kritizovala. Upozornila, že podle závazného pokynu policejního prezidenta má zadržený dostat poučení na formuláři, který si u sebe smí po celou dobu nechat. Na některých odděleních však prý lidé tento formulář dostanou, jen pokud o něj sami požádají. Jinde si ho mohou jen přečíst a zapamatovat.

Podle ombudsmanky je také chybou, že policie nemá interní předpis k tomu, za jakých okolností a jakým způsobem dělat osobní prohlídku. "Veškeré úkony policie musí být prováděny tak, aby nedocházelo k ponižujícímu jednání, aby se minimalizoval pocit trapnosti," uvedla k tomu. Nelíbí se jí například i to, že policisté zadrženým lidem plošně odebírají brýle.