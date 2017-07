Předseda ANO Andrej Babiš (uprostřed) dorazil 25. července v Praze do Poslanecké sněmovny na schůzi vyšetřovací komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů.

Praha - Policie odložila trestní oznámení, které podal šéf hnutí ANO Andrej Babiše kvůli uniklým nahrávkám jeho rozhovorů s novinářem Markem Přibilem. Nezjistily se skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů. S odkazem na státního zástupce Martina Černého to uvedla Česká televize.

"S definitivní platností nebyly v této věci zahájeny úkony trestního řízení. Ta věc je vlastně skončená. Skutečnost, že dojde k nahrání někoho bez jeho souhlasu, ještě nezakládá trestní odpovědnost," citovala ČT Černého.

Babiš trestní oznámení podal letos v květnu v době, kdy vrcholila vládní krize a padl návrh na jeho odvolání z pozice ministra financí. Tvrdil tehdy, že oznámení podal, jelikož má dojem, že je léta sledován a odposloucháván.

Šéf hnutí ANO s Přibilem, který tehdy byl novinářem Mladé fronty Dnes, na uniklých nahrávkách diskutují například o připravovaných článcích, které se měly týkat politických rivalů, a o vhodném načasování jejich vydání. Později se objevily další nahrávky, na kterých oba muži debatují například o policejním vyšetřování některých kauz.

Společnost Mafra v minulosti uvedla, že nahrávku považuje za pochybnou a redaktora propustila. Mladá Fronta Dnes patří stejně jako Lidové noviny do mediální skupiny Mafra, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.