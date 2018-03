České Budějovice - Policie předala firmě Via Chem Group figurující v případu údajné manipulace insolvenčních řízení obvinění z ovlivňování soudního řízení a účasti v organizované zločinecké skupině. Firma obvinění odmítá, považuje ho za účelový krok, který má komplikovat insolvenční řízení Via Chemu a blokovat reorganizační plán. ČTK to dnes řekl mediální zástupce Via Chem Group Martin Opatrný. Státní zástupce Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze ČTK řekl, že v kauze kolem Via Chemu bylo v únoru obviněno několik firem. Zda jde i o samotný Via Chem, nechtěl potvrdit.

Obvinění policie doručila firmě podle Opatrného 26. února. Týká se právnické osoby Via Chem Group, a.s., firmě ho sdělilo krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, řekl Opatrný. "V souvislosti s insolvencí Via Chemu byla již před dvěma lety obviněna skupina fyzických osob. Ty nemají s dnešním Via Chemem nic společného. Obvinit společnost, která má nové vedení, zajištěné financování i nové věřitele a s nimi také jasnou vizi nové akcionářské struktury, nedává smysl z právního ani ekonomického úhlu pohledu. Soustředíme se proto na dotažení navrženého reorganizačního plánu," uvedl mediální zástupce firmy.

Policie podle Borguly zahájila v polovině února stíhání několika firem v kauze manipulace insolvenčních řízení. "Které to jsou právnické osoby, nebudu uvádět," doplnil. V kauze kolem Via Chem Group bylo už dřív obviněno 14 lidí, mezi nimi i miliardář Petr Sisák. "O případu nemáme informace a nepřísluší nám jej komentovat," řekl dnes Opatrný k vývoji kauzy.

Údajně zmanipulovaná insolvence Via Chemu byla podle obvinění potřeba, aby ústecká firma Spolchemie zůstala pod Sisákovým vlivem. Via Chem Group držela jako akcionář v roce 2014 ve Spolchemii asi třetinový podíl.

Adam Sigmund za insolvenčního správce, jímž je pražská firma AS Zizlavsky, dnes ČTK řekl, že o obvinění neví. "Jako insolvenční správci se dotážeme Via Chemu jako dlužníka na podrobnosti, abychom o tom byli informovaní. Asi bude potřeba, abychom se s tím seznámili my i soud, a posoudili, jaký to může mít dopad pro insolvenční řízení, a to záleží na obsahu obvinění," řekl Sigmund.

"Orgány činné v trestním řízení svým postupem škodí nejen Via Chemu samotnému, ale také věřitelům a investorům, kteří podporují reorganizační plán. Via Chem použije veškeré dostupné právní možnosti k účinné obraně," doplnil mediální zástupce firmy Opatrný.

Společnost Via Chem Group se sídlem v Českých Budějovicích, která je od roku 2014 v insolvenci, má nový reorganizační plán. Když ho věřitelé schválí, získají zpět polovinu hodnoty svých pohledávek. Plán musí po věřitelích schválit i soud. Závazky firmy jsou podle soudce kolem dvou miliard korun. Sigmund ČTK před týdnem řekl, že návrh formální náležitosti splňuje a jeví se výhodnější než konkurz.

Jediným akcionářem společnosti je firma Euro Capital Alliance LTD se sídlem na Britských Panenských ostrovech, které prosluly jako daňový ráj a pračka špinavých peněz. Podle účetní závěrky měla Via Chem Group předloni čistý obrat 14,2 milionu Kč a vykázala zisk po zdanění 10,2 milionu Kč.

Via Chem Group figurovala v kontroverzních obchodech. Její dluhopisy koupila firma Key Investments, které v minulosti svěřilo město Sokolov a městské části Praha 6, 10 a 13 dohromady několik desítek milionů korun.