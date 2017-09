Svitavy - Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu čtyřiašedesátiletou ženu, která ve středu 20. září večer napadla nožem o deset let mladšího muže. Útok se odehrál v nájemním bytě ve Svitavách. žena rány nožem směřovala do břicha a muž byl v přímém ohrožení života. Zachránil jej jen rychlý zásah lékařů, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Žena byla v době činu pod vlivem alkoholu. V případě odsouzení jí hrozí až 18 let vězení.

Drobnější zranění při jiném napadení utrpěl osmadvacetiletý muž, jehož na ubytovně v Pardubicích v úterý 19. září napadl nožem o 11 let starší spolubydlící. Útočníka policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, za což může být odsouzen až na 12 let, neboť to nebyl jeho první podobný delikt.

Oba obvinění jsou v současnosti ve vazbě.