Ostrava - Moravskoslezští policisté obvinili z pokusu o vraždu a několika dalších zločinů čtyřiačtyřicetiletého podnikatele z Petřvaldu, který v sobotu vážně postřelil svého souseda. Hrozí mu až výjimečný trest. Soud obviněného také vzal do vazby, řekla ČTK mluvčí policie Gabriela Holčáková.

"Vrchní komisař na základě shromážděných skutečností zahájil trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu, dále pro přečiny nedovolené ozbrojování, výtržnictví, poškození cizí věci a porušování domovní svobody," uvedla. Pachateli podle ní hrozí až výjimečný trest. "Soud vzal obviněného do vazby. Vyšetřování bude nyní pokračovat také dalšími výslechy osob, některá fakta též objasní i znalci," řekla také.

Dlouhodobé sousedské spory střelbou vyvrcholily v sobotu odpoledne. Čtyřiačtyřicetiletý muž postřelil nelegálně drženou zbraní o devět let staršího souseda, pak se pokusil sám zabít. Podle policie muž několikrát vystřelil na auto, ve kterém od svého domu odjížděl soused s manželkou. "Následně ještě polil prostor u domu poškozených hořlavinou a látku zapálil. Pak podezřelý obrátil zbraň proti sobě a vystřelil," uvedla Holčáková.

Muž, který střílel, má poranění hlavy. Při příjezdu záchranářů byl sice při vědomí, ale v ohrožení života. Sanitka jej přepravila do ostravské fakultní nemocnice. Tam se jeho stav stabilizoval a později i zlepšil natolik, že jej už kriminalisté vyslechla a obvinili. Nemocnici už v doprovodu policie opustil. "Obviněný střelec už byl transportován do vazební věznice," dodal mluvčí nemocnice Tomáš Oborný.

Postřelený utrpěl poranění hrudníku a pánve. "I on se nacházel ve stavu ohrožujícím život a bylo nutno u něj provést neodkladná život zachraňující opatření. Následně jej letečtí záchranáři přepravili vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Ostravě," uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Oborný dnes dodal, že jeho stav je také stabilizovaný.

Střílející muž neměl v obci podle informací ČTK dobrou pověst. Do Petřvaldu se přistěhoval před několika lety. Postavil si tam honosnou rezidenci, ale bez potřebných povolení. Plot postavil na pozemku, který mu nepatřil. Kanalizaci do systému napojil načerno. Právě to byly hlavní důvody jeho sporů se sousedy. Spor o legalitu stavby řeší soud i úřady.