Ostritz (Německo) - Policie dnes na rozsáhlém neonacistickém festivalu ve východoněmecké obci Ostritz zabavila trička, plakáty a transparenty se zakázanými nápisy. Pravidelně také kontroluje, jestli na 750 účastníků akce dodržuje soudem nařízený zákaz požívání alkoholu. Zatím se dvoudenní festival, během nějž si pravicoví extremisté připomínají narozeniny nacistického vůdce Adolfa Hitlera, obešel bez větších problémů; zřejmě i díky přítomnosti zhruba 1000 policistů.

Někteří pořadatelé akce v malém městečku, které leží na hranicích s Polskem a nedaleko severu Čech, nosili černá trička s nápisem "bezpečnostní služba árijské bratrstvo" s obrázkem dvojice zkřížených granátů. Státní zastupitelství v nedalekém Zhořelci dospělo k tomu, že tato trička i podobné plakáty nápadně připomínající znak jedné z divizí Waffen-SS porušují zákon. Z rozhodnutí soudu je proto policisté zabavili, o čemž informovali na twitteru. Zároveň začalo vyšetřování osob, které trička nosily.

Své politické přesvědčení rozhodně nezastírají ani ostatní účastníci akce nazvané Schild und Schwert (štít a meč), zkráceně SS. Někteří z nich nosí trička s nápisy jako "Adolf byl nejlepší" nebo "Já (miluji) HTLR". Zatím jich do města s 2300 obyvateli podle odhadu úřadů dorazilo asi 750. Jsou mezi nimi i neonacisté z Rakouska, Švýcarska, Česka nebo Polska.

Proti radikálům, kteří jsou většinou schováni v soukromém hotelovém areálu, druhým dnem protestují obyvatelé obce i lidé z okolí. Celkově jde o stovky osob. Jasné podpory se jim dostalo i od politiků prakticky ze všech stran. Že setkání neonacistů odmítají, dali dnes při společné tiskové konferenci najevo konzervativci, sociální demokraté, zelení i zástupce Levice. Chyběl jen reprezentant protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), který se bez udání důvodu nedostavil.

I když se zatím akce pravicových radikálů obešla bez střetů, obávají se někteří obyvatelé, že eskalace ještě může přijít. "Dnes to vypadá ještě nevinně, ale v sobotu to už může být úplně jiné," řekla v pátek ČTK na mírovém shromáždění mladá žena, která se představila jako Fanny.

K dosavadnímu klidu dost možná přispívá i zákaz alkoholu, kterému se neonacisté museli podřídit. Původně se vztahoval jen na část jejich akce, posléze byl ale rozšířen na celou. Někteří z nich to podle televizní a rozhlasové stanice MDR řeší tak, že pivo a další nápoje chodí nakupovat do blízkého supermarketu. Před vstupem do festivalového areálu je ale musí buď vypít, nebo odevzdat.